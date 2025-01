Kallasová: Trump musí rešpektovať zvrchovanosť Grónska

Brusel 9. januára (TASR) – Zvrchovanosť Grónska musí byť rešpektovaná, uviedla šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok v reakcii na vyhlásenia zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Grónsko je súčasť Dánska," povedala Kallasová. "Musíme rešpektovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Grónska," zdôraznila pred novinármi.



Trump vyvolal v utorok rozruch, keď na tlačovej konferencii odmietol vylúčiť vojenskú intervenciu na získanie Panamského prieplavu a Grónska, ktoré by podľa neho mali byť pod kontrolou USA.



Kallasová uviedla, že po vyjadreniach Trumpa hovorila s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. "Uistila ma, že dánsko-americké vzťahy sú veľmi dobré. Povedala tiež, že je dobré, že zvolený prezident sa zaujíma o Arktídu, ktorá je veľmi dôležitým regiónom, a to z hľadiska bezpečnosti, aj klimatickej zmeny," povedala predstaviteľka EÚ.



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu uviedol, že Kodaň je ochotná s Washingtonom rokovať o ochrane záujmov Spojených štátov v Arktíde.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok odmietla špekulácie, že USA by mohli použiť vojenskú silu na obsadenie Grónska alebo Panamského prielavu. Vyjadrenia Trumpa boli podľa nej namierené voči Číne.



"Mám pocit, že môžem vylúžiť, že by sa Spojené štáty v najbližších rokoch pokúsili násilím anektovať územia, ktoré ich zaujímajú," povedala Meloniová novinárom.