Kallasová: Trumpova tvrdá láska v otázke obrany je lepšia ako žiadna

Singapur 31. mája (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu v Singapure uviedla, že kontinent zvyšuje výdavky na obranu po "tvrdej láske" zo strany Trumpovej administratívy a vyzvala na pevnejšie väzby na boj proti "ekonomickej sile Číny". TASR o tom píše podľa agntúry AFP.



Kallasová na bezpečnostnom fóre Dialóg Shangri-La reagovala na komentáre amerického ministra obrany Peta Hegsetha, ktorý trvanie prezidenta Donalda Trumpa na ďalších vojenských výdavkoch nazval „tvrdou láskou“.



"Napriek tomu je to láska, takže je to lepšie ako žiadna láska," uviedla, keď sa jej pýtali na Hegsethov prejav. Vzťah Bruselu s Washingtonom nebol narušený, zdôraznila s tým, že v piatok osobne hovorila s Hegsethom. "Počuli ste jeho prejav. V skutočnosti bol o Európe celkom pozitívny, takže určite je tam nejaká láska," povedala.



Prezident Trump neustále tlačí na krajiny NATO, aby zvýšili výdavky na obranu. Požadoval až päť percent HDP a povedal, že Washington už nebude tolerovať darmožráčov, píše AFP.



Kallasová povedala, že "v Európe sú rôzne krajiny a niektorí z nás si už dávno uvedomili, že musíme investovať do obrany".



"Európska únia zmenila rýchlosť a prehodnotila našu vlastnú paradigmu ako mierový projekt podporený tvrdou obranou," povedala šéfka diplomacie Európskej únie. "Je dobré, že robíme viac, ale chcem zdôrazniť, že bezpečnosť Európy a bezpečnosť Tichomoria sú veľmi prepojené," dodala.



Poukázala na Ukrajinu, kde už pôsobili severokórejskí vojaci a Čína poskytovala Rusku vojenský materiál. „Stále si myslím, že ak sa obávate Číny, mali by ste sa obávať Ruska,“ povedala.



Kallasová uviedla, že EÚ chce v indicko-pacifickom regióne budovať „partnerstvá v našom spoločnom záujme“, a to aj v oblasti obrany a hospodárstva. EÚ podľa nej prináša na stôl aj ekonomickú silu. Kallasová nesúhlasila s návrhmi, aby sa Washington zameral na indicko-pacifický región a Európa sa sústredila na svoje vlastné záležitosti.