Kallasová tvrdí, že EÚ je pripravená otvoriť veľvyslanectvo v Damasku

Štrasburg 17. decembra (TASR) - Európska únia po "konštruktívnych" rozhovoroch s novým vedením Sýrie obnoví svoju misiu v Damasku, vyhlásila v utorok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"To, že obnovíme delegáciu v Sýrii, je veľmi dôležitý krok," povedala Kallasová v Európskom parlamente.



Európska únia počas občianskej vojny v Sýrii prerušila vzťahy s režimom medzičasom už bývalého prezidenta Bašára Asada. Zostala však hlavným poskytovateľom pomoci pre túto krajinu.



Vedúci delegácie EÚ pre Sýriu v pondelok navštívil Damask - podľa Kallasovej išlo o "konštruktívne prvé kontakty s novým vedením a rôznymi inými skupinami, tiež s občianskou spoločnosťou".



Po zosadení päť desaťročí trvajúcej vlády Asadovcov sa teraz EÚ spolu s ďalšími medzinárodnými aktérmi opäť snaží etablovať v Sýrii, píše AFP. Obávajú sa však nových orgánov, na čele ktorých stojí islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá vzišla zo sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida. Niektoré západné vlády zaradili HTS i na zoznam teroristických organizácií.



"Nemôžeme v Sýrii nechať vákuum. EÚ musí byť prítomná," uviedla šéfka európskej diplomacie. EÚ vyhlásila, že je pripravená zvýšiť podporu Sýrii - stanovila však podmienky, ktoré musia noví lídri dodržiavať. Medzi ne patrí ochrana menšín, dohľad nad inkluzívnou transformáciou a vyhýbanie sa extrémizmu.



Kallasová v pondelok povedala, že EÚ chce s novým vedením v Sýrii diskutovať o možnom zatvorení tamojších ruských vojenských základní. Dodala pritom, že Rusko, ale ani Irán, nemajú miesto v novom usporiadaní Sýrie po zvrhnutí dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Obe krajiny patrili ku kľúčovým podporovateľom sýrskeho diktátora, ktorému po víťazstve povstalcov Kremeľ poskytol azyl a odvoz z krajiny.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že Brusel zintenzívni svoju "priamu angažovanosť" s novými islamistickými vládcami Sýrie. Varovala tiež pred opätovným vzostupom extrémistov zo skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii a uviedla, že to "nesmieme dovoliť".