Kallasová: Ukrajina by mala vstúpiť do NATO aj napriek protestom Ruska

Brusel 27. februára (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok vyhlásila, že NATO ponúka najlepšiu bezpečnostnú záruku pre Ukrajinu. Ohradila sa tak voči vyjadreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý možnosť vstupu do Aliancie pre Kyjev zamietol. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Prečo sme v NATO? Je to preto, lebo sa bojíme Ruska. A jediná vec, ktorá skutočne funguje - jediná bezpečnostná záruka, ktorá funguje - je dáždnik NATO," vyhlásila Kallasová.



V rozhovore pre AFP šéfka diplomacie EÚ tiež varovala, že Európa nebude môcť Ukrajine pomôcť pri prípadnej mierovej dohode, ak nebude súčasťou rokovaní. Reagovala tak na rozhovory medzi Washingtonom a Moskvou, ktoré sa zatiaľ uskutočnili bez prítomnosti zástupcov Ukrajiny a Európy.



Trump v stredu vyhlásil, že Kyjev môže na vstup do NATO "zabudnúť". "Myslím si, že je to pravdepodobne dôvod, prečo sa (vojna na Ukrajine) začala," dodal a zopakoval tak vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý ruskú inváziu spred troch rokov odôvodnil práve potencionálnym členstvom Ukrajiny v NATO.



"Tieto obvinenia sú úplne nepravdivé," povedala Kallasová. "Moja otázka je, prečo by sme mali dať Rusku to, čo chce, navyše k tomu, čo už urobilo - napadlo Ukrajinu, anektovalo územie, okupovalo územie, a teraz k tomu ešte niečo ponúkať," dodala.



"Zoberte si, že v USA by si po 11. septembri (2001) sadli s Usámom bin Ládinom a povedali mu: 'Dobre, čo ešte chcete?' Myslím si, že je to nepredstaviteľné," vysvetlila šéfka európskej diplomacie.



Rusko trvá na tom, že USA na konci studenej vojny sľúbili, že nebudú rozširovať NATO, pripomína AFP.