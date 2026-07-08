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Kallasová: Útoky USA a Iránu komplikujú rokovania o ukončení vojny
Dodala, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú so svojimi partnermi z krajín Perzského zálivu.
Autor TASR
Brusel 8. júla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že zintenzívnené útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom ešte viac komplikujú už aj tak náročné rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Zároveň odsúdila iránske údery na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump medzitým vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo, informuje TASR.
Kallasová pripomenula, že Teherán sa na základe memoranda o porozumení zaviazal otvoriť Hormuzský prieliv. Podľa nej však nedávne útoky na lode v jeho blízkosti tento záväzok porušujú. „Sloboda plavby musí byť neobmedzená,“ zdôraznila v príspevku na sociálnej sieti X.
Dodala, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú so svojimi partnermi z krajín Perzského zálivu. Rokovať budú o spolupráci pri implementácii dohody a o zachovaní slobody plavby v Hormuzskom prielive a Červenom mori.
K útokom dochádza napriek tomu, že Irán a USA minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Viac než týždeň relatívneho pokoja však ukončilo obnovenie bojov.
Kallasová pripomenula, že Teherán sa na základe memoranda o porozumení zaviazal otvoriť Hormuzský prieliv. Podľa nej však nedávne útoky na lode v jeho blízkosti tento záväzok porušujú. „Sloboda plavby musí byť neobmedzená,“ zdôraznila v príspevku na sociálnej sieti X.
Dodala, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú so svojimi partnermi z krajín Perzského zálivu. Rokovať budú o spolupráci pri implementácii dohody a o zachovaní slobody plavby v Hormuzskom prielive a Červenom mori.
K útokom dochádza napriek tomu, že Irán a USA minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Viac než týždeň relatívneho pokoja však ukončilo obnovenie bojov.