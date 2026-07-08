Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. júl 2026Meniny má Ivan
< sekcia Zahraničie

Kallasová: Útoky USA a Iránu komplikujú rokovania o ukončení vojny

.
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová. Foto: TASR

Dodala, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú so svojimi partnermi z krajín Perzského zálivu.

Autor TASR
Brusel 8. júla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že zintenzívnené útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom ešte viac komplikujú už aj tak náročné rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Zároveň odsúdila iránske údery na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump medzitým vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo, informuje TASR.

Kallasová pripomenula, že Teherán sa na základe memoranda o porozumení zaviazal otvoriť Hormuzský prieliv. Podľa nej však nedávne útoky na lode v jeho blízkosti tento záväzok porušujú. „Sloboda plavby musí byť neobmedzená,“ zdôraznila v príspevku na sociálnej sieti X.

Dodala, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú so svojimi partnermi z krajín Perzského zálivu. Rokovať budú o spolupráci pri implementácii dohody a o zachovaní slobody plavby v Hormuzskom prielive a Červenom mori.

K útokom dochádza napriek tomu, že Irán a USA minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Viac než týždeň relatívneho pokoja však ukončilo obnovenie bojov.
.

Neprehliadnite

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda