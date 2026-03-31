Kallasová v Kyjeve: Rusko musí niesť plnú zodpovednosť za zločiny
Stretnutie sa zameria najmä na pokračovanie podpory Ukrajiny a vyvodzovanie zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 31. marca (TASR) - Európska únia stojí na strane Ukrajiny a bude jej naďalej poskytovať vojenskú, finančnú, energetickú aj humanitárnu podporu, vyhlásila v utorok po príchode do Kyjeva šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Ministri zahraničných vecí a predstavitelia krajín EÚ sa stretávajú na Ukrajine pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených ľudí, informuje TASR.
„Urobíme všetko pre to, aby Rusko nieslo plnú zodpovednosť za svoje zločiny,“ doplnila Kallasová. Do Kyjeva na neformálne zasadnutie Rady pre zahraničné veci pricestuje približne 12 šéfov diplomacií a ďalší predstavitelia členských štátov EÚ. Slovensko bude zastupovať veľvyslanec SR na Ukrajine Pavel Vízdal, potvrdilo v piatok pre TASR ministerstvo zahraničných vecí.
Stretnutie sa zameria najmä na pokračovanie podpory Ukrajiny a vyvodzovanie zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané Ruskom. „Komplexné vyvodenie zodpovednosti za ruské zločiny je kľúčové pre obnovenie spravodlivosti v Európe. A dnes budeme v úsilí o vyvodzovanie zodpovednosti pokračovať,“ uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Jednou z hlavných tém bude aj zriadenie osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine, ktorý by mal vzniknúť v rámci Rady Európy, napísal portál Politico. Iniciatíva má zatiaľ podporu približne desiatich štátov a Ukrajina, Estónsko, Luxembursko a Litva už dokončili parlamentné procedúry pre jeho vznik. Na získanie medzinárodnej legitimity a financovania však bude potrebná podpora väčšieho počtu krajín, ideálne aj väčších štátov. Zakladajúcim členom tribunálu sa chce stať aj Európska únia. Kľúčovou otázkou zostáva aj sídlo – či by malo byť na Ukrajine, alebo mimo nej.
Na stretnutí sa neočakáva prelom v otázke 20. balíka sankcií EÚ proti Rusku ani pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Obe iniciatívy blokuje Maďarsko.
Predstavitelia EÚ si na pietnej spomienke pripomenú obete ruského masakru v meste Buča severozápadne od Kyjeva. Mesto v marci 2022 niekoľko dní okupovali ruské vojská. Po ich vytlačení v Buči a okolitých obciach miestne úrady potvrdili nájdenie viac než 1400 zavraždených ľudí a niekoľko masových hrobov. Mnohé telá ležali na uliciach, často s rukami zviazanými za chrbtom a s jasnými stopami strelných zranení. Niektoré telá niesli známky mučenia.
Medzinárodný trestný súd (ICC) a ukrajinskí prokurátori tieto prípady vyšetrujú ako vojnové zločiny a identifikovali tiež zapojené ruské vojenské jednotky.
Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.
