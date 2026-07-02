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Kallasová v reakcii na útoky v Kyjeve navrhne nové sankcie voči Rusku

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Na snímke Kaja Kallasová. Foto: TASR/AP

Pri nočnom ruskom útoku na Kyjev prišlo o život najmenej 13 ľudí.

Autor TASR
Brusel 2. júla (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok oznámila, že navrhne nové sankcie voči „subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska“. Nové sankcie sú reakciou na masívne ruské útoky na obytné budovy v ukrajinskej metropole Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Budeme zvyšovať výdavky dovtedy, kým Rusko nepochopí, že nemôže vyhrať,“ napísala Kallasová na sociálnej sieti X. Dodala tiež, že zamestnanci misie EÚ v Kyjeve sú v poriadku.

Pri nočnom ruskom útoku na Kyjev prišlo o život najmenej 13 ľudí. Uviedol to starosta Vitalij Kličko na sociálnych sieťach po tom, ako minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval spojencov, aby „neodkladali rozhodnutia o protivzdušnej obrane pre Ukrajinu“.
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