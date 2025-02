Kallasová v utorok odcestuje do Washingtonu na rokovania s Rubiom

Brusel 24. februára (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v utorok odcestuje do Washingtonu, kde bude rokovať so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom. Kallasová to oznámila v pondelok pred začiatkom stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Návšteva sa uskutoční v čase, keď Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa tlačia na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú pred tromi rokmi napadlo susedné Rusko.



Trump 12. februára telefonoval s Putinom a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní. Následne o možnostiach urovnania konfliktu hovorili v saudskoarabskom Rijáde ruskí a americkí predstavitelia, ale bez účasti Kyjeva alebo európskych predstaviteľov.



"S Putinom môžete diskutovať o čomkoľvek, ale ak ide o Európu alebo Ukrajinu, potom s touto dohodou musia súhlasiť aj Ukrajina a Európa," povedala v pondelok Kallasová. Témou stretnutia s Rubiom budú podľa agentúry Reuters vzťahy USA a EÚ, ako aj americko-ruské rozhovory o konci vojny na Ukrajine.



Rubio po stretnutí s ruskou delegáciou potvrdil, že Európa bude v "istom momente" súčasťou rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine. Dodal, že akékoľvek prípadné riešenie konfliktu bude musieť byť prijateľné pre všetky zúčastnené strany, pričom menoval Ukrajinu, Rusko i Európu.



Trump v posledných dňoch vystupňoval kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Označil ho napríklad za diktátora a Ukrajinu obvinil, že začala vojnu proti Rusku.



"Ak sa pozrieme na odkazy, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov, potom je jasné, že ruský naratív je tam veľmi silne zastúpený," povedala Kallasová na margo vyjadrení americkej administratívy.