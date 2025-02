Kallasová verí, že štáty schvália novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Brusel 24. februára (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová verí, že lídri členských štátov sa zhodnú na novom balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu, o ktorom sa bude rokovať na nadchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady. Kallasová sa tak vyjadrila v pondelok po rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Euronews.



Na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktoré sa konalo pri príležitosti tretieho výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ministri prerokovali Kallasovej návrh, ktorého cieľom je "riešiť najnaliehavejšie krátkodobé potreby Ukrajiny," uvádza sa v texte, do ktorého nahliadol portál Euronews.



"Ministri vo všeobecnosti podporili novú iniciatívu vojenskej pomoci pre Ukrajinu," ozrejmila Kallasová. "O podrobnostiach a najmä o sume budeme diskutovať a rozhodneme na mimoriadnom európskom samite 6. marca," informovala.



Mimoriadne zasadnutie Európskej rady zvolal v nedeľu jej predseda António Costa. Lídri EÚ sa stretnú v čase, keď sa európske štáty snažia zintenzívniť pomoc pre Ukrajinu a posilniť vlastnú obranu po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že bude s Ruskom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine a kritizoval prezidenta Volodymyra Zelenského, píše AFP.



Pokiaľ by bol nový balík pomoci prijatý, členské štáty EÚ by sa zaviazali tento rok Kyjevu dodať najmenej 1,5 milióna kusov veľkokalibrovej delostreleckej munície, systémy protivzdušnej obrany, rakety, drony a ďalšiu podporu.



Podľa informácií Euronews by sa suma príspevkov jednotlivých členských štátov odvíjala od hrubého národného dôchodku krajiny. Členské štáty by si tiež mohli vybrať, či prispejú v hotovosti alebo dodávkami zbraní a pomoci.



Ministri zahraničných vecí EÚ tiež v pondelok pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie schválil 16. balík sankcií proti Rusku a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila finančnú pomoc pre Ukrajinu vo výške 3,5 miliardy eur.