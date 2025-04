Kallasová vidí budúcnosť Albánska v Európskej únií

Tirana 8. apríla (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v utorok privítala „ambiciózny“ program Albánska, ktorého cieľom je uzavrieť rokovania o plnom členstve v bloku do dvoch rokov. Politické strany v krajine tiež vyzvala na podporu náročných reforiem, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



„Albánsko má ambiciózny program na uzavretie rokovaní s EÚ v nasledujúcich dvoch rokoch,“ povedala Kallasová na spoločnej tlačovej konferencii s albánskym premiérom Edim Ramom. „Je nevyhnutné udržať vysoké tempo reforiem. A tiež chápem, že reformy sú vždy dosť náročné,“ poznamenala.



Šéfka diplomacie EÚ v súčasnosti navštevuje niektoré krajiny západného Balkánu. V albánskom hlavnom meste Tirana sa stretla s poprednými predstaviteľmi krajiny a ubezpečila ich o budúcnosti krajiny v eurobloku.



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009, štatút kandidátskej krajiny získalo v júni 2014. Členské krajiny v prvej polovici roku 2020 súhlasili so začatím prístupových rokovaní a EÚ prvé kapitoly otvorila v októbri minulého roka.



Krajiny západného Balkánu - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko - sa nachádzajú v rôznych fázach prístupových rokovaní o členstve v EÚ. Dlho boli frustrované pre pomalé tempo pokroku, ale ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 povzbudila európskych lídrov, aby presadzovali vstup týchto krajín do bloku. AP pripomína, že k nim patrí aj Kosovo, v tomto prípade však jeho nezávislosť neuznáva päť krajín EÚ vrátane Slovenska.



„Vaše rozhodnutie plne uplatňovať sankcie EÚ voči Rusku spolu s vašou politickou, vojenskou a humanitárnou podporou Ukrajine dokazuje váš záväzok voči našim spoločným hodnotám,“ doplnila Kallasová.



Rama oznámil, že dúfa v ukončenie procesu rokovaní s EÚ do roku 2027 a v členstvo Albánska v bloku do roku 2030. „Nebudeme odpočívať, kým nevstúpime do dverí Európskej únie a nesadneme si za ten istý stôl ako Európska únia,“ vyhlásil.



Albánsko je súčasťou Mechanizmu pre reformy a rast pre západný Balkán a v nasledujúcich rokoch by mohlo na presadzovanie reforiem v oblasti právneho štátu a základných práv, obnoviteľnej energie, digitálnej ekonomiky, ľudského kapitálu či rozvoja súkromného sektora získať viac ako 920 miliónov eur.



V utorok Albánsko podpísalo s Európskou investičnou bankou (EIB) dohodu o rekonštrukcii železnice medzi prístavom Durrës a Rrogozhinë v hodnote 90 miliónov eur, ktorá bude podľa Kallasovej „slúžiť ako kritická trasa (...) medzi členskými štátmi NATO, pre vojenskú mobilitu v juhovýchodnej Európe“. „V súčasnom bezpečnostnom prostredí je to mimoriadne dôležité,“ dodala.



V Albánsku sa 11. mája konajú parlamentné voľby a vládnuci socialisti si dali ako hlavný cieľ volebnej kampane členstvo v EÚ. Konzervatívna opozícia ich viní z korupcie a neschopnosti viesť krajinu vpred.



Kallasová v rámci svojej pracovnej cesty už navštívila Čiernu Horu a neskôr v utorok ukončí svoje turné návštevou Bosny a Hercegoviny.