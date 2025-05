Kallasová: Všetci, čo sú za mier, by mali byť 9. mája na Ukrajine

Varšava 7. mája (TASR) - Všetci, ktorí sú za mier, by mali byť 9. mája na Ukrajine, nie v Moskve. Na brífingu pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ vo Varšave to povedala podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„V ten deň oslavujeme Európu ako projekt mieru. Preto tam ideme s rôznymi témami, napríklad zodpovednosť, ďalšia podpora pre Ukrajinu, a som rada, že to môžeme robiť spolu aj s partnermi mimo EÚ,“ uviedla Kallasová. Európski ministri zahraničia sa majú 9. mája neformálne stretnúť v Ľvove.



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski Kallasovú doplnil, že počas druhej svetovej vojny bola okupovaná len malá časť územia Ruska, zatiaľ čo Ukrajina bola okupovaná celá. „Milióny Ukrajincov boli obeťami nacistického prenasledovania, ale tiež bojovali v Červenej armáde. Je poburujúce, že si Vladimir Putin privlastňuje víťazstvo nad nacistickým Nemeckom len pre Rusko, a ešte horšie je, že používa rétoriku tých čias na útok proti Ukrajine,“ povedal Sikorski.



Kallasová tiež informovala, že EÚ pracuje na 17. balíku sankcií voči Rusku. „Ak chceme, aby Rusko chcelo mier, musíme naň vyvinúť ešte väčší tlak,“ vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie a dodala, že Spojené kráľovstvo v tejto veci zdieľa s EÚ podobný pohľad.