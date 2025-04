Kallasová: Vyhosťovaním Chorvátov Srbsko porušuje základný princíp EÚ

Záhreb 15. apríla (TASR) - Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman v pondelok na zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov EÚ v Luxemburgu vyjadril svoju nespokojnosť s nedávnym vyhostením chorvátskych štátnych príslušníkov zo Srbska.



Ako informovala agentúra HINA, minister dodal, že Srbsko vyhostilo alebo ukončilo pobyt asi 30 osobám, väčšinou Chorvátom, ale aj štátnym príslušníkom iných členských krajín EÚ, píše TASR.



Grlič-Radman uviedol, že vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odsúdila tieto kroky Srbska hneď v úvode diskusie o západnom Balkáne, pričom upozornila, že nie sú v súlade s európskymi hodnotami, keďže dobré susedské vzťahy sú základným princípom Európskej únie.



„Každý kandidát na členstvo v EÚ musí podporovať regionálnu stabilitu a posilňovať dobré susedské vzťahy a investovať do nich,“ konštatoval Grlič-Radman.



Nateraz poslednou vyhostenou zo Srbska je Chorvátka Arien Stojanovičová Ivkovičová, ktorej srbská polícia 8. apríla doručila rozhodnutie o zrušení predtým schváleného prechodného pobytu a zákaze vstupu do Srbska na jeden rok. Jej belehradský právnik Jovan Rajič v pondelok uviedol, že od správneho súdu sa očakáva rozhodnutie o dočasnom opatrení, ktoré by jeho mandantke umožnilo legálne zostať v Srbsku, kde má prácu, rodinu a dieťa.



Táto mladá žena v nedávnom rozhovore pre stanicu N1 uviedla, že podporuje srbských študentov, ich požiadavky a protesty, ktoré trvajú už viac ako štyri mesiace a súvisia so 16 obeťami na životoch po zrútení nadstavby nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. Dodala, že protesty podporuje nielen osobnou účasťou, ale aj na svojich sociálnych sieťach.



Dodala, že ako lekárka nedávno v statuse na platforme Instagram kritizovala návštevu srbského prezidenta Aleksandara Vučiča na jednotke intenzívnej starostlivosti, počas ktorej sa bez rukavíc dotýkal ťažko popálených pacientov. Títo ľudia boli do nemocnice v Belehrade prijatí po požiari v nočnom klube v meste Kočani v Severnom Macedónsku.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v pondelok povedal, že vyhostenie Chorvátov zo Srbska už nie je izolovaným incidentom, ale súčasťou „vzorca“, ktorý treba zastaviť.



Plenkovič informoval, že 16 osôb už bolo zo Srbska vyhostených a ďalším 16 Chorvátom bol zamietnutý vstup do tejto krajiny. Doplnil, že na túto kauzu už zareagovala aj Európska komisia.