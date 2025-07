Kallasová vyzvala Izrael, aby uplatňoval humanitárnu dohodu o Gaze

Brusel 15. júla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok vyzvala Izrael, aby uplatňoval minulotýždňovú dohodu s Bruselom zameranú na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Vyjadrila sa tak bezprostredne pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



„Nejde o ten papier, ale o skutočnú realizáciu toho dokumentu,“ povedala prichádzajúc na zmienené zasadnutie v Bruseli.



Izrael v predmetnej dohode súhlasil s tým, že do Gazy pustí viac nákladných áut s humanitárnou pomocou, otvorí viac hraničných priechodov, zlepší distribúciu dodávok potravín, obnoví dodávky paliva a umožní opravy zariadení na dodávky energie a vody.



Kallasová už v pondelok povedala, že čo sa týka dohody, objavili sa „viaceré pozitívne signály“. Je však podľa jej slov potrebné urobiť viac pre skutočné zlepšenie humanitárnej situácie ľudí v Gaze, ktorú označila za katastrofálnu.



„Dokiaľ sa to skutočne nezlepší, tak sme všetci neurobili dosť,“ uviedla. Poskytovanie pomoci v Gaze je však podľa jej slov náročné vzhľadom na skutočnosť, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas zatiaľ nedosiahli prímerie.



Členské krajiny EÚ zvyšovali v ostatných týždňoch tlak na izraelskú vládu v súvislosti so zhoršovaním humanitárnej situácie v Gaze. Takzvaná dohoda o pridružení Izraela s EÚ stanovuje, že vzťahy medzi stranami sú založené na dodržiavaní ľudských práv. DPA pritom uvádza, že EÚ pri nedávnom internom preskúmavaní situácie dospela k záveru, že Izrael sa nespráva v súlade s týmito princípmi.