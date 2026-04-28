Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
< sekcia Zahraničie

Kallasová vyzvala krajiny ASEAN-u na hľadanie alternatív k ruskej rope

Na snímke Kaja Kallasová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bandar Seri Begawan 28. apríla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v utorok vyzvala partnerské krajiny juhovýchodnej Ázie, aby sa pri riešení rozsiahleho nedostatku paliva spôsobeného konfliktom na Blízkom východe neobracali na Rusko so žiadosťou o dodávky ropy. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.

EÚ tento mesiac schválila ďalší balík sankcií voči Rusku vrátane sprísnených obmedzení obchodu s ropou, čím sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine.

Kallasová uviedla, že Rusko ťaží z americko-izraelskej vojny proti Iránu, ktorá viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu - hlavnej dopravnej trasy pre približne pätinu svetových dodávok ropy a takmer štvrtinu svetovo obchodovaného skvapalneného zemného plynu.

„Dovoľte mi pripomenúť, že príjmy z ropy sú príjmy, ktoré Rusko používa na financovanie vojny (na Ukrajine). Chceme, aby táto vojna skončila,“ povedala novinárom po stretnutí s ministrami zahraničných vecí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Bruneji.

„Preto samozrejme presadzujeme diverzifikáciu zdrojov a ich hľadanie inde, nie v Rusku,“ dodala.

Kallasová nešpecifikovala, či bola táto otázka nastolená počas jej stretnutia s ministrami ASEAN.

Juhovýchodné ázijské krajiny vrátane Vietnamu, Thajska, Filipín a Indonézie patria medzi krajiny, ktoré sa snažia zvýšiť dovoz ropy z Ruska, informovala v marci agentúra Reuters.
Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka