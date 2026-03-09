< sekcia Zahraničie
Kallasová vyzvala na zastavenie bojov v Libanone
Kallasová zdôraznila, že Izrael má právo na sebaobranu, avšak jeho odvetné kroky proti Hizballáhu spôsobili masové vysídľovanie.
Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vo vyhlásení upozornila na riziko otvorenia druhého frontu vo vojne medzi Izraelom a Iránom v Libanone. Odsúdila zároveň útok militantného libanonského hnutia Hibzalláh na Izrael z minulého týždňa, ktorým ohrozil celý región. Vyzvala na odzbrojenie Hizballáhu, zastavenie všetkých útokov hnutia na Izrael a vládu v Jeruzaleme na rešpektovanie územnej celistvosti Libanonu, informuje TASR.
Kallasová zdôraznila, že Izrael má právo na sebaobranu, avšak jeho odvetné kroky proti Hizballáhu spôsobili masové vysídľovanie. „Hrozí, že Libanon a jeho obyvatelia budú vtiahnutí do vojny, ktorá nie je ich vojnou, s vážnymi humanitárnymi dôsledkami. Izrael by mal ukončiť svoje operácie v Libanone. Je potrebné rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Libanonu,“ uviedla.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny, keď sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu Izraela, USA a Iránu. Hnutie v odvete za izraelsko-americké útoky a zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Izraelská armáda reagovala leteckými útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu. Ničí tam sklady a základne Hizballáhu, ktorý dlhodobo finančne, zbraňami a výcvikom podporoval Irán. Izraelské sily tiež postúpili hlbšie do libanonského územia. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva už pri izraelských útokoch zahynulo 486 ľudí.
Prioritou by teraz podľa Kallasovej malo byť zabrániť ďalším stratám na životoch, vysídľovaniu a eskalácii konfliktu v regióne. „To si vyžaduje, aby všetky strany dodržiavali medzinárodné právo, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, a zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a civilnej infraštruktúry,“ dodala.
Kallasová zdôraznila, že Izrael má právo na sebaobranu, avšak jeho odvetné kroky proti Hizballáhu spôsobili masové vysídľovanie. „Hrozí, že Libanon a jeho obyvatelia budú vtiahnutí do vojny, ktorá nie je ich vojnou, s vážnymi humanitárnymi dôsledkami. Izrael by mal ukončiť svoje operácie v Libanone. Je potrebné rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Libanonu,“ uviedla.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny, keď sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu Izraela, USA a Iránu. Hnutie v odvete za izraelsko-americké útoky a zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Izraelská armáda reagovala leteckými útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu. Ničí tam sklady a základne Hizballáhu, ktorý dlhodobo finančne, zbraňami a výcvikom podporoval Irán. Izraelské sily tiež postúpili hlbšie do libanonského územia. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva už pri izraelských útokoch zahynulo 486 ľudí.
Prioritou by teraz podľa Kallasovej malo byť zabrániť ďalším stratám na životoch, vysídľovaniu a eskalácii konfliktu v regióne. „To si vyžaduje, aby všetky strany dodržiavali medzinárodné právo, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, a zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a civilnej infraštruktúry,“ dodala.