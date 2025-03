Kallasová vyzvala Rusko na dohodu o prímerí na Ukrajine

Madrid 31. marca (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok opäť vyzvala Rusko, aby prejavilo dobrú vôľu a dohodlo sa na prímerí na Ukrajine. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.



„Vrátenie ukrajinských detí, ktoré boli deportované do Ruska či prepustenie vojnových zajatcov,“ uviedla Kallasová príklady dobrej vôle, ktoré by mohlo Rusko urobiť.



V prejave pred stretnutím európskych ministrov zahraničných vecí v Madride, na ktorom sa diskutuje o vojne na Ukrajine, vyzvala Spojené štáty na vyvinutie väčšieho tlaku na Kremeľ s cieľom ukončiť viac ako trojročnú vojnu.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým poznamenal, že Rusko dlhuje Spojeným štátom jasnú odpoveď na otázku, či vôbec chce ísť mierovou cestou.



Americký prezident Donald Trump je podľa Reuters čoraz viac frustrovaný z nedostatočného posunu v úsilí o sprostredkovanie mierovej dohody. Kyjev i Moskva dali v princípe najavo svoj súhlas s prímerím v Čiernom mori aj zastavením útokov na energetickú infraštruktúru nepriateľa, implementácia týchto prímerí je však podľa AFP naďalej nejasná a obe strany sa navzájom obviňujú zo snahy o ich zmarenie.



Francúzsko a Británia tiež pracujú a diskutujú o rozmiestnení mierových jednotiek na Ukrajine. Poľský šéf diplomacie Radoslaw Sikorski v tejto súvislosti uviedol, že je na ukrajinskej vláde, aby rozhodla, kedy a či vôbec umožní vstup zahraničných vojsk na svoje územie. „Rusko predstavuje hrozbu pre celú Európu, preto by aj reakcia mala byť európska,“ zdôraznil ďalej.



V Madride sa stretli ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Spojeného kráľovstva, aby rokovali o európskej obrannej spolupráci a budúcich plánoch na udržanie mieru na Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastnila aj Kallasová a eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Ide o zoskupenie "Weimar+“, ktoré rozširuje pôvodné neformálne zoskupenie Poľska, Nemecka a Francúzska pod názvom Weimarský trojuholník.