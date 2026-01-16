< sekcia Zahraničie
Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť
Šéfka európskej diplomacie takto zavtipkovala počas stretnutia s Konferenciou predsedov.
Autor TASR
Brusel 16. januára (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu počas stretnutia s predsedami politických frakcií v Európskom parlamente vyhlásila, že s prihliadnutím na situáciu vo svete je možno dobrý čas začať piť. Magazínu Politico to potvrdili dvaja europoslanci prítomní v miestnosti, píše TASR.
Kallasová šéfom európskych strán podľa Politica povedala, že napriek tomu, že sama príliš nepije, vzhľadom na dianie vo svete môže byť dobrý čas začať. Šéfka európskej diplomacie takto zavtipkovala počas stretnutia s Konferenciou predsedov, ktorú tvoria lídri politických skupín spolu s predsedníčkou europarlamentu Robertou Metsolovou.
Kallasovej vyjadrenia prišli približne v rovnakom čase, ako ministri zahraničných vecí Grónska a Dánska rokovali s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom a šéfom diplomacie Marcom Rubiom o výrokoch šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa o zabratí Grónska.
Politico dodáva, že vzhľadom na Trumpove vyjadrenia o Grónsku, masové protesty v Iráne, konflikty na Ukrajine a v Gaze či americkú operáciu vo Venezuele sa v EÚ stala geopolitika najnaliehavejším problémom.
Kallasová šéfom európskych strán podľa Politica povedala, že napriek tomu, že sama príliš nepije, vzhľadom na dianie vo svete môže byť dobrý čas začať. Šéfka európskej diplomacie takto zavtipkovala počas stretnutia s Konferenciou predsedov, ktorú tvoria lídri politických skupín spolu s predsedníčkou europarlamentu Robertou Metsolovou.
Kallasovej vyjadrenia prišli približne v rovnakom čase, ako ministri zahraničných vecí Grónska a Dánska rokovali s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom a šéfom diplomacie Marcom Rubiom o výrokoch šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa o zabratí Grónska.
Politico dodáva, že vzhľadom na Trumpove vyjadrenia o Grónsku, masové protesty v Iráne, konflikty na Ukrajine a v Gaze či americkú operáciu vo Venezuele sa v EÚ stala geopolitika najnaliehavejším problémom.