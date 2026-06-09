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Kallasová: Západné sankcie stáli Rusko viac než bilión dolárov
Podľa Kallasovej na bojisku už čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimir Putin prichádza o peniaze i ľudí, a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov.
Autor TASR
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Nikózia 8. júna (TASR) - Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov (1,04 až 1,3 bilióna eur), uviedla v pondelok vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Tieto čísla hovoria samy za seba,“ konštatovala Kallasová na tlačovej konferencii po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii. „Postupne rúcame základy ruskej vojnovej ekonomiky,“ tvrdí.
Podľa Kallasovej na bojisku už čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimir Putin prichádza o peniaze i ľudí, a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov.
Okrem toho uviedla, že témou nachádzajúceho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci bude zaradenie viac než 80 nových subjektov a osôb napojených na „ruský vojensko-priemyselný komplex, osoby porušujúce ľudské práva a propagandistov“ na sankčný zoznam.
Na otázku, či nemá obavy, že by EÚ a východoeurópske krajiny mohli byť odsunuté na vedľajšiu koľaj v diplomacii medzi Ukrajinou a Ruskom, a to najmä s ohľadom na nedeľňajšie stretnutie lídrov Británie, Francúzska a Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedala, že členské štáty dali jasne najavo, že krajiny, ktoré poznajú Rusko lepšie než ktokoľvek iný, musia byť vypočuté. Potrebná je podľa jej slov aj „strategická trpezlivosť“, pokiaľ ide o to, aby Rusko dotlačili do situácie, v ktorej by skutočne začalo rokovať.
„Cítime, že tam ešte nie sme. Preto aj dnes diskutujeme o tom, ako zvýšiť tlak. Preto prichádzame s 21. balíkom sankcií a zároveň ideme ďalej v úsilí dotlačiť ich k skutočným rokovaniam,“ dodala.
„Tieto čísla hovoria samy za seba,“ konštatovala Kallasová na tlačovej konferencii po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii. „Postupne rúcame základy ruskej vojnovej ekonomiky,“ tvrdí.
Podľa Kallasovej na bojisku už čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimir Putin prichádza o peniaze i ľudí, a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov.
Okrem toho uviedla, že témou nachádzajúceho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci bude zaradenie viac než 80 nových subjektov a osôb napojených na „ruský vojensko-priemyselný komplex, osoby porušujúce ľudské práva a propagandistov“ na sankčný zoznam.
Na otázku, či nemá obavy, že by EÚ a východoeurópske krajiny mohli byť odsunuté na vedľajšiu koľaj v diplomacii medzi Ukrajinou a Ruskom, a to najmä s ohľadom na nedeľňajšie stretnutie lídrov Británie, Francúzska a Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedala, že členské štáty dali jasne najavo, že krajiny, ktoré poznajú Rusko lepšie než ktokoľvek iný, musia byť vypočuté. Potrebná je podľa jej slov aj „strategická trpezlivosť“, pokiaľ ide o to, aby Rusko dotlačili do situácie, v ktorej by skutočne začalo rokovať.
„Cítime, že tam ešte nie sme. Preto aj dnes diskutujeme o tom, ako zvýšiť tlak. Preto prichádzame s 21. balíkom sankcií a zároveň ideme ďalej v úsilí dotlačiť ich k skutočným rokovaniam,“ dodala.