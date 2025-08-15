< sekcia Zahraničie
Kallasová:Plán na výstavbu židovskej osady porušuje medzinárodné právo
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1.
Autor TASR
Brusel 15. augusta (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová vo štvrtok vyhlásila, že izraelský plán na výstavbu židovskej osady, ktorá by oddelila východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu Jordánu, je v rozpore s medzinárodným právom. Izrael zároveň vyzvala, aby v tomto pláne nepokračoval, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Rozhodnutie izraelských orgánov pokračovať v pláne výstavby osady E1 ďalej podkopáva dvojštátne riešenie a zároveň porušuje medzinárodné právo,“ uviedla Kallasová vo vyhlásení. „EÚ opätovne vyzýva Izrael, aby zastavil výstavbu osád,“ pokračovala.
„Izraelská politika osídľovania - vrátane demolácií, nútených presídlení, vysťahovaní a zhabaní domov - sa musí skončiť. V spojení s pokračujúcim násilím osadníkov a vojenskými operáciami prispievajú tieto jednostranné rozhodnutia k už aj tak napätej situácii a ďalej oslabujú akúkoľvek možnosť mieru,“ dodala Kallasová.
Výstavbu vo štvrtok schválil izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať Palestínsky štát. Smotrič zároveň uviedol, že s plánom súhlasil izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump, hoci ani jeden z nich sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ budúceho štátu.
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
