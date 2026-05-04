Kallasovú prekvapilo načasovanie správy USA o stiahnutí síl z Nemecka
Ministerstvo obrany USA v piatok oznámilo, že z Nemecka počas nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov stiahne približne 5000 vojakov.
Autor TASR
Jerevan 4. mája (TASR) - Načasovanie oznámenia Spojených štátov o stiahnutí časti vojakov z Nemecka považuje šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová za prekvapujúce. Tieto plány podľa nej ukazujú, že treba posilniť európsky pilier NATO. Povedala to pri príchode na summit Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Ministerstvo obrany USA v piatok oznámilo, že z Nemecka počas nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov stiahne približne 5000 vojakov. Šéf Bieleho domu následne povedal, že to bude „oveľa viac“. Minulý týždeň tiež pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie príslušníkov ozbrojených síl aj z Talianska a Španielska.
Kallasová novinárom v Jerevane povedala, že o stiahnutí amerických vojakov z Európy sa hovorí dlhodobo. „Ale načasovanie tohto oznámenia je, samozrejme, prekvapením,“ uviedla.
Na otázku o tom, či ide o Trumpovu odvetu za nedávnu kritiku vojny v Iráne zo strany nemeckého kancelára Friedricha Merza, odpovedala, že je na americkom prezidentovi, aby to vysvetlil. Plány USA však podľa jej slov svedčia o potrebe posilniť európsky pilier v rámci NATO.
Podobne sa k rozhodnutiu USA vyjadril aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe. „Nepreháňal by som to, lebo si myslím, že očakávame, že Európa prevezme väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť,“ povedal. Dodal však, že aj keď nepovažuje počet vojakov, ktorých USA plánujú stiahnuť z Nemecka, za dramatický, takéto kroky by sa mali podľa neho riešiť „harmonicky“ v NATO.
Nemecko je podľa agentúry Reuters najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe, aj keď podľa predpokladov je v súčasnosti toto číslo vyššie. Nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000. Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok povedal, že na prípadné zníženie počtu amerických vojakov na svojom území sú pripravení.
