Kambodža a Thajsko dosiahli pokrok v rokovaniach o mierovej dohode
Thajsko a Kambodža už dosiahli zhodu v štyroch oblastiach, povedal Narkphanit po jednom zo stretnutí v Kuala Lumpur, na ktorom sa zúčastnili aj pozorovatelia z USA a Malajzie.
Autor TASR
Bangkok 23. októbra (TASR) - Rozhovory medzi predstaviteľmi Thajska a Kambodže tento týždeň dosiahli významný pokrok, povedal vo štvrtok thajský minister obrany Natthaphon Narkphanit. Očakáva sa, že v nedeľu by predstavitelia týchto krajín mohli podpísať širšiu dohodu o prímerí, informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Na tomto možnom podpise zmluvy na okraji sumitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kuala Lumpur by sa mal podľa malajzijského rezortu diplomacie zúčastniť aj americký prezident Donald Trump.
Thajskí a Kambodžskí predstavitelia tento týždeň diskutovali o podrobnostiach dohody o zmiernení nepriateľských akcií po tom, čo dlhotrvajúci spor medzi týmito susednými krajinami eskaloval v júli. Ozbrojený konflikt v pohraničnej oblasti medzi Kambodžou a Thajskom si za päť dní vyžiadal najmenej 48 obetí a státisíce vysídlených na oboch stranách. Podľa agentúry Reuters išlo o najhoršie boje medzi Thajskom a Kambodžou za desaťročia. Počiatočnú dohodu o prímerí sprostredkovanú Malajziou za účasti USA podpísali strany konfliktu 28. júla.
Thajsko a Kambodža už dosiahli zhodu v štyroch oblastiach, povedal Narkphanit po jednom zo stretnutí v Kuala Lumpur, na ktorom sa zúčastnili aj pozorovatelia z USA a Malajzie. Objasnil, že zahŕňajú plán na stiahnutie ťažkých zbraní z pohraničných oblastí, spoločné operácie odmínovania a koordinovaný plán na boj proti kybernetickým podvodom vrátane vytvorenia spoločnej pracovnej skupiny.
Ďalšia dohoda, ktorú strany dosiahli na inom stretnutí, zahŕňa spoločné prieskumy thajskej pohraničnej oblasti Sa Kaeo a kambodžskej Bantheay Meanchey. Ako objasňuje Reuters, ide o oblasť, kde minulý mesiac došlo k zrážkam medzi thajskou políciou a kambodžskými demonštrantmi. Thajsko tiež vybuduje plot okolo hraníc v nesporných oblastiach, dodal thajský minister.
„Chceme vidieť jasný pokrok vo všetkých oblastiach, ktoré som predtým spomenul, predtým, než zvážime zastavenie vzájomných nepriateľských akcií,“ povedal kambodžský podpredseda vlády a minister obrany Tea Seiha. Tieto dohody podľa neho povedú k podpisu mierovej dohody medzi Kambodžou a Thajskom naplánovaným na nedeľu.
