Kambodža a Thajsko sa dohodli, že ASEAN bude dohliadať na prímerie
Päťdňový ozbrojený konflikt sa skončil prímerím 28. júla.
Autor TASR
Kuala Lumpur 7. augusta (TASR) - Ministri obrany Kambodže a Thajska sa vo štvrtok v malajzijskom Kuala Lumpure dohodli, že pozorovatelia zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) budú môcť monitorovať sporné pohraničné územia medzi oboma štátmi s cieľom zabrániť obnoveniu bojov. Päťdňový ozbrojený konflikt sa skončil prímerím 28. júla. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Pohraničné strety si minulý mesiac vyžiadali najmenej 43 obetí a vyhnali z domovov viac než 300.000 ľudí. Napätie pretrvávalo aj napriek výzvam na zdržanlivosť zo strany Číny a Malajzie, ktorá tento rok predsedá ASEAN-u. K rozhovorom medzi premiérmi oboch krajín došlo až po tom, čo americký prezident Donald Trump podmienil pokračovanie obchodných rokovaní mierovým riešením situácie, informoval predtým Reuters.
Ministri obrany oboch krajín sa vo štvrtok dohodli na vytvorení pozorovacej misie zloženej z vojenských atašé z krajín ASEAN, ktorá bude pod vedením Malajzie. „Zahraniční inšpektori pôsobiaci v oboch krajinách nebudú prekračovať hranice,“ uviedol dočasný thajský minister obrany Natapon Nákpánič.
Krajiny tiež oznámili, že v priebehu najbližších týždňov budú pokračovať v rokovaniach. Podmienky mieru boli formulované počas trojdňových rokovaní medzi vysokými predstaviteľmi v Kuala Lumpure a finalizované štvrtý deň za prítomnosti pozorovateľov z Číny a Spojených štátov.
„Obe strany sa dohodli na podmienkach implementácie prímeria a zlepšení komunikácie medzi oboma armádami,“ uviedol kambodžský premiér Hun Manet na sociálnych sieťach.
Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijímali odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Konflikt eskaloval 24. júla iba krátko po tom, čo Thajsko vyhostilo kambodžského veľvyslanca a stiahlo z Phnom Penhu toho svojho v reakcii na zranenie thajského vojaka, ktorý v spornom hraničnom pásme stúpil na nášľapnú mínu.
