Kambodža chce pokračovať v sťahovaní ľudí z okolia Angkor Wat

Phnom Penh 8. decembra (TASR) - Napriek rastúcej vlne kritiky zo strany skupín na ochranu ľudských práv bude kambodžská vláda pokračovať v sťahovaní tisícov rodín z okolia kláštorného komplexu Angkor Wat, informovala v piatok agentúra AFP.



Kambodžskí predstavitelia dlho tvrdili, že asi 10.000 rodín dobrovoľne súhlasilo s odchodom z rozľahlej lokality zapísanej na zoznam svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a nasťahovaním sa do novopostavenej dediny Run Ta Ek vzdialenej asi 25 kilometrov a postavenej na bývalých ryžových poliach.



Organizácia Amnesty International v novembri obvinila Kambodžu z porušovania medzinárodného práva "núteným vysťahovaním" ľudí žijúcich v blízkosti kláštorného komplexu Angkor Wat - hlavnej turistickej atrakcie Kambodže. Amnesty vtedy vyzvala na okamžité zastavenie sťahovania rodín.



Kambodžský premiér Hun Manet však v piatok povedal, že toto sťahovanie bude pokračovať, aby Angkor Wat – "duša nášho národa" – mohol byť chránený. Vyzval dedinčanov, ktorých sa sťahovanie potenciálne týka, aby sa rozhodnutiu úradov podvolili, aj keď uznal, že opustiť svoj domov môže byť ťažké.



Počas slávnostného ceremoniálu, pri ktorom boli udelené listy vlastníctva takmer 5000 presťahovaným rodinám, sa premiér zaviazal vybudovať v novej obci všetku potrebnú infraštruktúru a poskytnúť 10 autobusov, ktoré budú denne pendlovať medzi novými a starými lokalitami a budú bezplatné.



Hun Manet uviedol, že k premiestneniu došlo kvôli "niektorým podmienkam" zo strany UNESCO - ktoré však nešpecifikoval a ktoré podľa neho boli nutné pre to, aby Angkor Wat zostal na zozname svetového dedičstva.



Amnesty však tvrdí, že vládne úrady i orgán, ktorý spravuje lokalitu, zneužívajú UNESCO na zdôvodnenie presunov obyvateľstva.



Samotná organizácia UNESCO v novembri uviedla, že je "hlboko znepokojená" presídľovaním a dodala, že nikdy oň nepožiadala, ani ho nepodporila a nijako sa na ňom nepodieľa.



Chrámový komplex Angkor Wat pochádza z 9. storočia a pred covidovou pandémiou prilákal ročne viac ako dva milióny zahraničných návštevníkov. Turisti prispeli k rozvoju miestnej mikroekonomiky, keď kvôli ich potrebám boli v okolí vybudované stánky s ponukou jedla a suvenírov.



Rozvoj turistického ruchu viedol aj k zvýšeniu počtu obyvateľov z odhadovaných 20.000 začiatkom 90. rokov 20. storočia vzrástla do roku 2013 asi 120.000. Kambodžské úrady tvrdia, že bez povolenia postavené osady poškodzujú životné prostredie produkciou odpadkov a nadmerným využívaním vodných zdrojov.