Kambodža chce testovať ľudí, ktorí boli v kontakte s nakazeným Maďarom

Phnom Pénh 28. septembra (TASR) - Kambodžské úrady plánujú vyhľadať a otestovať na nový koronavírus viac ako 80 ľudí, ktorí boli v kontakte s nakazeným maďarským občanom, ktorý porušil karanténu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Kambodžské ministerstvo zdravotníctva v pondelok síce neoznámilo žiadne nové prípady infikovaných, avšak zintenzívnilo snahy zamerané na vypátranie ľudí, ktorí sa mohli dostať do styku s nakazeným pacientom z Maďarska.



Muža identifikovali ako 70-ročného Maďara, ktorý bol pozitívne testovaný pred viac ako dvoma týždňami. Do hlavného mesta Phnom Pénh priletel 13. septembra z Francúzska cez Južnú Kóreu.



Nakazeného maďarského občana podľa kambodžského rezortu zdravotníctva testovali minulý piatok, na 13. deň karantény. Pozitívny výsledok bol potvrdený v sobotu. Výsledky testu jeho manželky boli negatívne.



Miestne úrady chcú teraz vypátrať 84 pasažierov, ktorí sa ocitli spolu s ním na palube lietadla smerujúceho do Kambodže.



Z Phnom Pénh sa dvojica 16. septembra taxíkom presunula do mesta Siem Reap. Tamojší predstavitelia sú v súvislosti s testovaním na koronavírus preto v kontakte aj s taxikárom, ktorý manželov viezol. Testom sa podrobí aj vodič motorizovanej rikše (takzvaného tuk-tuku), ktorý muža v Siem Reap viezol, keď si išiel kúpiť obrazy v čase povinnej karantény. Monitorovaní sú aj zamestnanci obchodu s obrazmi.



V pondelok ministerstvo zdravotníctva v Kambodži ohlásilo, že z ochorenia COVID-19 sa uzdravil britský občan, čím sa počet aktívnych prípadov znížil opäť na jednu osobu. Kambodža zaznamenala celkovo len 276 prípadov nákazy koronavírusom a žiadne úmrtia.