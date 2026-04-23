Kambodža kritizuje Thajsko za ceremóniu v chráme
Thajsko a Kambodža sa už desaťročia nezhodujú v otázke vymedzenia svojej 800-kilometrovej hranice.
Autor TASR
Bangkok/Phnom Pénh 23. apríla (TASR) - Thajsko v stredu usporiadalo budhistickú ceremóniu za účasti vysokopostavených štátnych predstaviteľov v ruinách historického chrámu, ktorý jeho sily zabrali od Kambodže počas minuloročného cezhraničného konfliktu. Kambodža to ostro kritizovala. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Thajsko a Kambodža sa už desaťročia nezhodujú v otázke vymedzenia svojej 800-kilometrovej hranice. Tá je dedičstvom francúzskej koloniálnej éry. Spor vyústil minulý rok do pohraničných konfliktov, pri ktorých v júli a decembri zahynuli desiatky ľudí.
Počas decembrových bojov Thajsko prevzalo kontrolu nad chrámom Ta Kwai, známym v Kambodži pod názvom Ta Krabej. Ide o stavbu z 11. storočia zasvätenú hinduistickému bohovi Šivovi. Pred vypuknutím bojov bola populárnou turistickou lokalitou.
Thajskí ministri obrany a kultúry chrám v stredu navštívili, aby si pripomenuli 15. výročie ozbrojených stretov, ku ktorým došlo na tomto mieste v apríli 2011, ako aj boje z minulého roka. Podľa vyhlásenia a fotografií zverejnených ministerstvom obrany sa na podujatí zúčastnila delegácia thajských predstaviteľov a vojakov v uniformách. Prítomní boli aj budhistickí mnísi, ktorí vykonali obrad požehnania vodou, a tanečníci v tradičných krojoch.
Kambodžské ministerstvo kultúry v reakcii ostro odsúdilo „trvajúci nezákonný pobyt a činnosť thajských orgánov a s nimi spojených osôb v chráme Ta Krabej a jeho okolí“. Prítomnosť vysokopostavených thajských predstaviteľov podľa rezortu „potvrdzuje nezákonný charakter týchto krokov a podkopáva prebiehajúce snahy o dosiahnutie mierového urovnania“.
AFP pripomína, že obe strany podpísali koncom decembra dohodu o prímerí umožňujúcu viesť rokovania o hraniciach. Formálne stretnutia sa však zatiaľ neobnovili a napätie na hraniciach pretrváva, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
Thajsko a Kambodža sa už desaťročia nezhodujú v otázke vymedzenia svojej 800-kilometrovej hranice. Tá je dedičstvom francúzskej koloniálnej éry. Spor vyústil minulý rok do pohraničných konfliktov, pri ktorých v júli a decembri zahynuli desiatky ľudí.
Počas decembrových bojov Thajsko prevzalo kontrolu nad chrámom Ta Kwai, známym v Kambodži pod názvom Ta Krabej. Ide o stavbu z 11. storočia zasvätenú hinduistickému bohovi Šivovi. Pred vypuknutím bojov bola populárnou turistickou lokalitou.
Thajskí ministri obrany a kultúry chrám v stredu navštívili, aby si pripomenuli 15. výročie ozbrojených stretov, ku ktorým došlo na tomto mieste v apríli 2011, ako aj boje z minulého roka. Podľa vyhlásenia a fotografií zverejnených ministerstvom obrany sa na podujatí zúčastnila delegácia thajských predstaviteľov a vojakov v uniformách. Prítomní boli aj budhistickí mnísi, ktorí vykonali obrad požehnania vodou, a tanečníci v tradičných krojoch.
Kambodžské ministerstvo kultúry v reakcii ostro odsúdilo „trvajúci nezákonný pobyt a činnosť thajských orgánov a s nimi spojených osôb v chráme Ta Krabej a jeho okolí“. Prítomnosť vysokopostavených thajských predstaviteľov podľa rezortu „potvrdzuje nezákonný charakter týchto krokov a podkopáva prebiehajúce snahy o dosiahnutie mierového urovnania“.
AFP pripomína, že obe strany podpísali koncom decembra dohodu o prímerí umožňujúcu viesť rokovania o hraniciach. Formálne stretnutia sa však zatiaľ neobnovili a napätie na hraniciach pretrváva, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria.