Kambodža otvára svoje hranice pre zahraničných turistov

Phnom Penh 15. novembra (TASR) - Plne zaočkovaní turisti prichádzajúci zo zahraničia môžu od pondelka pricestovať do Kambodže bez toho, aby museli následne podstúpiť karanténu. V nedeľu večer to nečakane oznámil kambodžský premiér Hun Sen, informovala agentúra AFP.



Kráľovstvo v juhovýchodnej Ázii pôvodne očakávalo návštevníkov až od 30. novembra, pričom plánovalo otvoriť len obľúbené turistické miesta – mesto Sihanoukville, ostrov Koh Rong a Dara Sakor, rezort budovaný čínskou spoločnosťou.



Znovuotvorenie svetoznámeho chrámového komplexu Angkor Vat pri meste Siem Reap, ktorý je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO, sa presúva na január.



Hun Sen uviedol, že cestujúci sa budú musieť preukázať negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu nie starším ako 72 hodín, pričom ďalší test musia absolvovať po prílete do Kambodže. Po preukázaní negatívneho výsledku testu sa môžu podľa jeho slov voľne pohybovať po krajine.



"Nariaďujem ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu cestovného ruchu a príslušným rezortom, aby tieto opatrenia zaviedli od 15. novembra 2021," uviedol premiér s tým, že ide o rýchly spôsob, ako znovu otvoriť krajinu.



Dodal, že nezaočkovaní turisti musia po príchode do krajiny absolvovať 14-dňovú karanténu.



Kambodža sa pandémii vlani z veľkej časti vyhla, avšak od apríla tohto roka zaznamenala väčšinu z takmer 120.000 prípadov nákazy koronavírusom.



Krajina s viac než 16 miliónmi obyvateľov však jednako získala uznanie za rýchlu očkovaciu kampaň – plne zaočkovaných je 88 percent občanov.