Kambodža prijala zákon o odobratí občianstva odsúdeným za vlastizradu
Vláda poprela, že by sa zameriavala na opozíciu, a tvrdí, že odsúdení porušili zákon.
Autor TASR
Phnom Pénh 25. augusta (TASR) - Kambodžský parlament v pondelok schválil zákon, ktorý umožní zbaviť občianstva ľudí odsúdených za vlastizradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Zákon, ktorý schválilo 120 zo 125 členov Národného zhromaždenia ovládaného Kambodžskou ľudovou stranou (CPP), umožní štátu odobrať občianstvo každému, kto bude usvedčený zo sprisahania v spolupráci s cudzím štátom alebo z konania proti záujmom Kambodže. Ide o nové opatrenie, ktoré prichádza v čase pokračujúceho tvrdého postupu proti odporcom dlhodobo vládnucej CPP, upozorňuje Reuters.
Mnoho politických osobností utieklo z Kambodže, aby sa vyhlo zatknutiu v dôsledku zintenzívnených snáh o potlačenie opozície po tom, ako najvyšší súd v roku 2017 zakázal činnosť Kambodžskej strane národnej záchrany (CNRP) pred voľbami v nasledujúcom roku.
Kambodža odvtedy uskutočnila hromadné súdne procesy s viac ako 100 opozičnými osobnosťami, z ktorých mnohé boli v neprítomnosti odsúdené na základe obvinení z vlastizrady alebo z jej podnecovania.
CPP sa stala terčom kritiky aktivistov aj západných krajín za tvrdý zásah proti opozícii, v dôsledku ktorého posledné dvoje voľby v krajine mali prakticky predvídateľný a jednoznačný výsledok.
Vláda poprela, že by sa zameriavala na opozíciu, a tvrdí, že odsúdení porušili zákon. Vplyvný dlhoročný bývalý premiér Kambodže a predseda CPP Hun Sen koncom júna vyhlásil, že Kambodža musí zakročiť proti občanom, ktorí „stoja na strane cudzích štátov“.
Medzi významných disidentov v exile patrí spoluzakladateľ dnes už neexistujúcej CNRP Sam Rainsy, ktorý žije vo Francúzsku od roku 2016. Rainsy je dlhodobo najtvrdším kritikom Hun Sena. Obvinil ho zo zlého riešenia hraničného sporu s Thajskom, ktorý v júli prerástol do ozbrojeného konfliktu, z korupcie v armáde a utajovania úmrtí civilistov.
