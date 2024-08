Kambodža privítala desiatky historických artefaktov vrátených z USA

Phnom Penh 23. augusta (TASR) - Kambodža vo štvrtok slávnostne privítala desiatky vzácnych artefaktov, ktoré sa do krajiny vrátili z múzea a súkromných zbierok v USA. Predmety vystavili v Paláci mieru, sídle vlády, v hlavnom meste Phnom Penh, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Premiér Hun Manet uviedol, že 70 vrátených sôch symbolicky spojilo kambodžský ľud s dušami jeho predkov. Dodal, že vláda bude pokračovať v úsilí o návrat ďalších artefaktov.



Mnohé z nich, ak nie všetky, boli ukoristené počas dlhého obdobia občianskej vojny a nestability, keď v 70. rokoch v Kambodži vládol brutálny komunistický režim Červených Kmérov.



Kambodža v uplynulých desaťročiach profituje z trendu repatriácie umeleckých a archeologických pokladov, ktoré boli odvezené z ich domovských krajín.



Patria medzi ne starobylé ázijské umelecké diela, ako aj diela stratené alebo ukradnuté počas nepokojov na miestach, ako je Sýria, Irak a nacistami okupovaná Európa.



Hun Manet uviedol, že od roku 1996 do júla tohto roka bolo do Kambodže vrátených 1098 artefaktov, z toho 571 zo súkromných zbierok a 527 zo zahraničných inštitúcií alebo od vlád.



Medzi 70 exponátmi je 14 kusov, ktoré prišli začiatkom júla z Metropolitného múzea umenia v New Yorku (Met), zvyšné exponáty od súkromných zberateľov prišli koncom júla.



Vrátené predmety zahŕňajú hinduistické a budhistické diela z obdobia Angkoru z 9.-14. storočia a staršie, "najmä neoceniteľné kamenné sochy, ako je mýtický bojovník z hinduistického eposu Mahábhárata, sochy Šivu a Párvatí či socha Ardhanáríšvaru z niekdajšieho hlavného mesta Koh Ker," uviedlo ministerstvo kultúry.