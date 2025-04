Kambodža slávnostne otvorila námornú základňu Ream

Phnom Penh 5. apríla (TASR) - Kambodžský vodca Hun Manet v sobotu slávnostne otvoril námornú základňu, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala Čína, a vyhlásil, že "nemá čo skrývať". Washington nad úlohou Pekingu pri modernizácii základne vyjadril znepokojenie, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Spojené štáty uviedli, že námorná základňa Ream, ktorá sa nachádza na južnom pobreží Kambodže, by mohla Číne poskytnúť kľúčovú strategickú pozíciu v Thajskom zálive v blízkosti sporného Juhočínskeho mora, ktoré si Peking nárokuje takmer celé.



Kambodžskí vysokí predstavitelia opakovane popreli, že by bola základňa určená na využívanie akoukoľvej zahraničnou mocnosťou, a to po správach amerických médií z roku 2022, v ktorých sa uvádzalo, že nové zariadenia na základni Ream sa budujú výlučne na využívanie čínskymi námornými silami.



Na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej základne sa zúčastnili vojenskí predstavitelia z rôznych krajín, pričom Kambodža rozprestrela červený koberec aj pre delegáciu Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády.



Premiér Hun Manet uvítal otvorenie modernizovaného prístavu na podujatí, na ktorom boli vyvesené kambodžské aj čínske vlajky.



"Dnes usporiadavame slávnostné otvorenie v priamom prenose, pretože chceme, aby kambodžský ľud, ako aj ľudia a všetky sily na celom svete prestali o tom pochybovať. Oddnes bude Kambodža na základni Ream vítať všetkých priateľov na spoločných cvičeniach. Nemáme vôbec čo skrývať," povedal v prejave.



Hun Manet prisľúbil, že zariadenie nebude slúžiť výlučne Pekingu a budú môcť v ňom kotviť aj plavidlá z iných krajín.



Na slávnostnom ceremoniáli vystúpil vysoký čínsky vojenský predstaviteľ Cchao Čching-feng, ktorý povedal, že prístav symbolizuje "neochvejné priateľstvo" medzi oboma krajinami a "regionálnej bezpečnosti dodá nový impulz".



Pripomenul, že základňa sa bude využívať na spoločné vojenské cvičenia vrátane každoročných májových manévrov Zlatý drak.



Kambodža je dlhodobo jedným z najvernejších spojencov Číny v juhovýchodnej Ázii, pričom Peking v ostatných rokoch rozšíril svoj vplyv na Phnom Penh. Za bývalého kambodžského vodcu Hun Sena - otca premiéra Hun Maneta - Čína investovala miliardy dolárov do infraštruktúry krajiny, zatiaľ čo vzťahy Washingtonu s Phnom Penhom sa v uplynulých rokoch zhoršili.



Hun Manet v sobotu uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching navštívi v priebehu apríla Kambodžu, čím potvrdil už skôr avizované plány na takúto cestu.



Peking prispieva na rekonštrukciu námornej základne Ream, ktorá bola pôvodne vybudovaná čiastočne z prostriedkov USA, od roku 2022. Obavy Západu z tejto základne siahajú do roku 2019, keď denník The Wall Street Journal informoval o tajnej dohode, ktorá umožňuje Číne kotviť na základni Ream vojnové lode.



Očakáva sa tiež, že Kambodža dostane od Číny dve vojnové lode na zlepšenie svojich obranných kapacít.