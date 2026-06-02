Kambodža spustila proces riešenia námorného sporu s Thajskom
Autor TASR
Phnom Penh 2. júna (TASR) - Kambodža v utorok iniciovala proces riešenia sporu so susedným Thajskom v súvislosti s námornými nárokmi v Thajskom zálive, kde sa hodnota podmorských energetických zásob odhaduje na približne 300 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Krajiny vedú už desaťročia spor o námorné územia a vymedzenie svojej vyše 800-kilometrovej pozemnej hranice. Tá je dedičstvom francúzskej koloniálnej éry.
Bangkok a Phnom Penh uzavreli koncom decembra minulého roka prímerie po týždňoch trvajúcich ozbrojených zrážkach v pohraničnej oblasti. Odvtedy sa však opakovane navzájom obviňujú z jeho porušovania.
Rozhodnutie Kambodže začať riešiť spor prostredníctvom mediácie v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), nasledovalo po tom, čo Thajsko v máji vypovedalo bilaterálnu dohodu z roku 2001 o prekrývajúcich sa námorných nárokoch a prieskume energetických zdrojov.
Thajský premiér Anutin Čánvirakul uviedol, že jeho vláda zrušila memorandum o porozumení, známe ako MoU 44, kvôli dlhodobej patovej situácii ohľadom jeho implementácie.
Kambodžský premiér Hun Manet v utorok v štátnej televízii TVK povedal, že jeho vláda predložila Thajsku a generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi oznámenie o „začatí povinného zmierovacieho konania“ v súlade s UNCLOS.
„Rozhodli sme sa pre tento krok, aby sme chránili suverenitu Kambodže a jej námorné nároky v súlade s medzinárodným právom,“ uviedol Manet. „Kambodža aj Thajsko môžu profitovať zo spravodlivého a trvalého urovnania sporu dohodnutom pod vedením medzinárodných odborných zmierovateľov,“ dodal.
Obe krajiny sú zmluvnými stranami dohovoru OSN.
Agentúra AFP uviedla, že thajský rezort diplomacie na žiadosť o reakciu bezprostredne nereagoval.
