Kambodža v auguste začne s výstavbou kontroverzného kanála

Phnom Penh 30. mája (TASR) - Kambodža v auguste začne pracovať na kontroverznom kanáli za 1,7 miliardy dolárov, ktorý bude spájať hlavné mesto Phnom Penh s morom, uviedol vo štvrtok premiér Hun Manet. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Plánovaný kanál Funan Techo, podporovaný Čínou, vyvolal v susednom Vietname obavy, že by ho mohli využívať čínske vojnové lode a mohla by sa znížiť závislosť Kambodže od vietnamských prístavov.



Ochrancovia životného prostredia sa obávajú, že 180 kilometrov dlhý kanál potenciálne zníži prietok v Mekongu, ktorá patrí k riekam s najväčšou biodiverzitou na svete.



Kambodža za vlády bývalého premiéra Hun Sena (1998-2023) ako jeden z najbližších regionálnych spojencov Pekingu dostala od Číny miliardy dolárov na investície do infraštruktúry.



Hun Manet, syn bývalého premiéra, však povedal, že kanál Funan Techo budú financovať najmä Kambodžania, pričom vláda rokuje s čínskou spoločnosťou o ďalších investíciách. "Urobíme to teraz; nemôžeme už na nikoho čakať," povedal vo štvrtkovom prejave.



Opozičný líder Sam Rainsy, ktorý žije v exile, tvrdí, že projekt bude slúžiť záujmom Číny.



Vodná trasa je súčasťou obrovskej iniciatívy Pekingu s názvom "Nová hodvábna cesta" - rozsiahleho infraštruktúrneho programu, ale Hun Manet trvá na tom, že trasa bude slúžiť len Kambodži.



"Robíme to na kambodžskom území pre kambodžský ľud a v záujme Kambodže. Slávnostné položenie základného kameňa sa uskutoční v auguste tohto roku," povedal. Avizovaný 100 metrov široký a 5,4 metra hlboký kanál prepojí Phnom Penh s Thajským zálivom.



Kambodža a Čína vo štvrtok ukončili aj svoje najväčšie každoročné vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko čínskych vojnových lodí a stovky čínskych vojakov.



Dve čínske vojnové lode vlani v decembri prvýkrát navštívili kambodžskú námornú základňu, ktorá by sa podľa Spojených štátov mohla využiť na posilnenie vplyvu Číny v Thajskom zálive.



Kambodžskí predstavitelia opakovane popreli, že by základňu neďaleko prístavného mesta Sihanoukville využívala akákoľvek zahraničná mocnosť. Kambodžu na budúci týždeň v utorok navštívi americký minister obrany Lloyd Austin.