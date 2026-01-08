Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kambodža zadržala podnikateľa obvineného z podvodov a vydala ho Číne

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Čínskeho magnáta Čchen Č'a v súvislosti s týmito podvodnými centrami obžalovali v minulosti aj Spojené štáty.

Autor TASR
Phnom Pénh 8. januára (TASR) - Úrady hlavného kambodžského mesta Phnom Pénh v stredu oznámili, že zadržali čínskeho podnikateľa obvineného z prevádzkovania centier online podvodov, ktoré využívali nútenú prácu, a následne ho vydali do Číny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Operácia prebehla v utorok „v rámci spolupráce v boji proti nadnárodnej trestnej činnosti“ a na žiadosť čínskych orgánov „po niekoľkých mesiacoch spoločnej vyšetrovacej spolupráce“, uvádza sa v stanovisku Kambodže.

Čínskeho magnáta Čchen Č'a v súvislosti s týmito podvodnými centrami obžalovali v minulosti aj Spojené štáty.

Podľa amerického ministerstva spravodlivosti čínsky podnikateľ založil spoločnosť Prince Holding Group - nadnárodný konglomerát -, ktorá slúžila ako krytie pre „jednu z najväčších nadnárodných zločineckých organizácií v Ázii“.

Americké úrady minulý rok v októbri zverejnili obžalobu, v ktorej podnikateľa obvinili z riadenia táborov nútenej práce v Kambodži, kde obete obchodovania s ľuďmi vykonávali podvody s kryptomenami v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

Čínske orgány sa k Čchenovmu zadržaniu a následnému vydaniu v stredu večer bezprostredne nevyjadrili.

Podľa odborníkov sa v Kambodži nachádzajú desiatky takýchto komplexov, kde desaťtisíce ľudí páchajú online podvody – niektorí dobrovoľne, iní ako obeť obchodovania s ľuďmi – v nelegálnom priemysle s obratom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.
