Kambodža zakázala aktivistom vycestovať do Štokholmu pre ocenenie

Phnom Penh 6. októbra (TASR) - Traja kambodžskí aktivisti z organizácie na ochranu životného prostredia v piatok s putami na rukách protestovali v hlavnom meste Phnom Pénh. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Prosím, nechajte nás ísť do Švédska, potrebujeme získať naše ocenenie. Kambodžania nás podporujú," uviedla jedna z aktivistiek s rukami spútanými reťazami.



Mladí aktivisti majú zakázané vycestovať z krajiny a kambodžský súd zamietol ich žiadosť o zrušenie zákazu ešte v pondelok. Nemôžu si tak osobne vo Švédsku prevziať medzinárodné ocenenie Right Livelihood Award, nazývané aj alternatívna Nobelova cena.



Environmentálnych aktivistov zo skupiny Mother Nature odsúdil súd na 18 až 20 mesiacov vo väzení ešte v máji v roku 2021 za organizovanie protestných pochodov proti zasypávaniu jazera v hlavnom meste, kde sa mala rozšíriť výstavba nehnuteľností.



Koncom roka 2021 boli prepustení, zostali však pod prísnym súdnym dohľadom a majú zakázané vycestovať do cudziny. V piatok počas demonštrácie vyzývali úrady na zrušenie zákazu.



Nadácia Right Livelihood ocenila environmentálnu organizáciu Mother Nature za prácu "v prvej línii s miestnymi komunitami s cieľom chrániť prírodu a živobytie aj napriek rastúcemu zásahu vlády proti aktivizmu občianskej spoločnosti".



Ocenenia vznikli z iniciatívy bývalého nemeckého europoslanca a filantropa Jakoba von Uexkülla pre aktivity, ktoré oficiálne Nobelove ceny podľa jeho názoru ignorovali.