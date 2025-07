Kambodža zavedie brannú povinnosť pre napätie s Thajskom

Phnom Pénh 14. júla (TASR) - Kambodža od budúceho roka uvedie do platnosti zákon o brannej povinnosti, ktorý parlament schválil v roku 2006, oznámil v pondelok premiér Hun Manet s tým, že armáda začne odvádzať civilistov. Za hlavný dôvod tohto rozhodnutia označil napätie so susedným Thajskom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Legislatíva schválená pred takmer dvomi desaťročiami, ktorá však nikdy nezačala platiť, by požadovala od všetkých Kambodžanov vo veku od 18 do 30 rokov, aby na 18 mesiacov slúžili v ozbrojených silách krajiny. Hun Manet uviedol, že doba vojenskej služby sa predĺži z 18 na 24 mesiacov.



„Od roku 2026 sa bude implementovať zákon o brannej povinnosti,“ povedal premiér na podujatí v provincii Kampong Chhnang. Avizoval tiež, že zváži možnosti zvýšenia rozpočtu na obranu Kambodže. „Cieľom našej národnej obrany, budovania našej armády nie je napadnúť niečie územie, ale chrániť svoje vlastné územie,“ dodal.



Napätie medzi Kambodžou a Thajskom súvisí so sporom o vymedzenie hraníc, ktorý v máji prerástol do cezhraničných stretov s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. V Thajsku preň nedávno ústavný súd pozastavil výkon funkcie premiérke Pethongthán Šinavatrovej, a to pre začatie vyšetrovania v prípade uniknutej nahrávky jej telefonického rozhovoru s bývalým premiérom a súčasným predsedom Senátu kambodžského parlamentu Hun Senom, v ktorom kritizovala veliteľa thajskej armády.



Susediace Thajsko a Kambodža majú dlhodobé spory o podobu hraníc. Najznámejší prípad sa týka vyše 1100-ročného khmérskeho chrámového komplexu Preah Vihear, ktorý si nárokovali obe strany. Medzinárodný súdny dvor v roku 2013 uznal nad oblasťou zvrchovanosť Kambodže.