Kambodža žiada Francúzsko o dôkazy, ktoré by urovnali spor s Thajskom
Phnom Penh 5. februára (TASR) - Kambodžský premiér Hun Manet požiadal Francúzsko o poskytnutie historických dokumentov, ktoré by pomohli vyriešiť pretrvávajúci hraničných spor s Thajskom. Oznámilo to vo štvrtok kambodžské ministerstvo zahraničia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kambodžský premiér požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby mu poskytol akékoľvek historické dokumenty, ktoré by Francúzsko mohlo mať o podobe kambodžsko-thajskej hranice. Celkove 817 kilometrov dlhú hranicu prvýkrát zmapovalo Francúzsko v roku 1907, teda v čase, keď bola Kambodža ešte jeho kolóniou.
Na sporných hraničných územiach sa nachádza niekoľko známych historických pamiatok vrátane hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. storočia. Manet v liste Macronovi tiež privítal „konštruktívne zapojenie sa“ do úsilia urovnať dlhotrvajúci konflikt. Francúzsky prezident podľa kambodžského premiéra v minulosti naznačil ochotu pomôcť.
Boje medzi dvoma susediacimi krajinami vypukli minulý rok v júli po niekoľkých týždňoch napätia vyvolaných smrťou kambodžského vojaka. Po piatich dňoch zrážok, pri ktorých zahynulo 43 ľudí, sa konflikt skončil uzavretím prímeria, ktoré bolo dosiahnuté v Malajzii po zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Boje boli opäť obnovené v decembri a trvali viac ako tri týždne, pričom sa obe strany navzájom obviňovali z porušovania prímeria. Pred vyhlásením nového prímeria 27. decembra si zrážky vyžiadali okolo 100 obetí a viac ako pol milióna ľudí vysídlili.
