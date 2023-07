Kambodžská vládna strana očakáva víťazstvo v parlamentných voľbách

Phnom Penh 23. júla (TASR) - Kambodžská ľudová strana (CPP) v nedeľu vyhlásila, že smeruje k víťazstvu v parlamentných voľbách, na ktorých sa nezúčastnili žiadne politické strany stojace v opozícii voči dlhoročnému vládcovi Hun Senovi.



"Vyhrávame zdrvujúcim tempom," povedal pre agentúru AFP hovorca CPP Sok Ejsan v nedeľu asi dve hodiny po zatvorení volebných miestností. Oficiálne výsledky volieb sa očakávajú do niekoľkých hodín.



Ako uviedla agentúra AFP, prepokladá sa, že CPP si v dolnej komore parlamentu po voľbách udrží všetkých 125 kresiel, čím sa predĺži Hun Senovo vládnutie a pripraví sa pôda pre to, aby moc odovzdal svojmu synovi Hun Manetovi, a to v dynastickej postupnosti, ktorú niektorí kritici prirovnávajú k situácii v Severnej Kórei.



AFP pripomenula, že jediná relevantná opozičná strana - liberálna strana Svieca (CP) - bola v predvolebnom období z technických dôvodov z volieb diskvalifikovaná.



Ako poukázala AFP, toto rozhodnutie prišlo po tom, čo CP dosiahla v minuloročných miestnych voľbách lepšie výsledky, ako sa očakávalo, keď získala 22 percent ľudového hlasovania.



Podľa AFP bude prekvapením, ak niektorá zo 17 ďalších malých, slabo financovaných strán vôbec získa poslanecké mandáty.



Právo voliť v nedeľných voľbách malo viac ako 9,7 milióna voličov. Od roku 1993, keď sa v Kambodži skončili roky konfliktov - vrátane éry Červených Kmérov - šlo o siedme voľby v poradí.



V predvečer hlasovania 17-členná koalícia – vrátane Ázijskej siete pre slobodné voľby a Medzinárodnej federácie pre ľudské práva – deklarovala, že voľby v Kambodži vyvolávajú "hlboké obavy".



AFP podotkla, že pred voľbami bola v Kambodži výrazne potlačená sloboda prejavu, pričom činnosť jedného z mála zostávajúcich nezávislých spravodajských kanálov, Hlasu demokracie, bola začiatkom tohto roka úradmi pozastavená.



Okrem toho Hun Sen v júni nariadil zmenu volebných zákonov, ktoré zakázali komukoľvek, kto nebude hlasovať vo voľbách, aby sa mohol uchádzať o volenú funkciu - ide o opatrenie, ktoré je namierené proti Hun Senovým politickým súperom žijúcim v exile.



Medzi nimi je aj jeho dlhoročný nepriateľ Sam Rainsy, ktorý je takmer desať rokov vo francúzskom exile, aby sa vyhol odsúdeniu za trestný čin. Rainsy považuje svoje stíhanie za politicky motivované.