Kambodžskému kráľovi diagnostikovali rakovinu prostaty
Phnom Penh 10. apríla (TASR) - Kambodžskému kráľovi Norodomovi Sihamonimu diagnostikovali v Číne rakovinu prostaty. Vo vyhlásení adresovanom kambodžskému ľudu v piatok uviedol, že v krajine podstúpi dvojmesačnú liečbu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V prejave k národu 72-ročný kráľ uviedol, že lekári v Pekingu potvrdili, že trpí spomínaným ochorením.
Túto úlohu prevzal po tom, čo jeho otec, kráľ Norodom Sihanouk, abdikoval po vlastnom niekoľkomesačnom pobyte v Pekingu, kde sa taktiež liečil na rakovinu.
Na základe dohody uzavretej medzi otcom súčasného kráľa a vedením Kambodže v roku 1993 bolo Sihamonovo panovanie ako hlavy štátu prevažne symbolické. Jeho otcovi dohoda zároveň umožnila nastúpiť opäť na trón po tom, čo ho v roku 1970 zvrhli pučisti.
Vďaka pobytom v zahraničí hovorí Sihamoni plynule po francúzsky, anglicky, ale aj po česky. Korene znalosti češtiny kráľa Kambodže siahajú do roku 1962, kedy pricestoval do Prahy ešte ako dieťa študovať tanec.
Československé veľvyslanectvo v Paríži vtedy jediné odpovedalo kladne na žiadosť rodičov o sprostredkovanie tanečného vzdelania a vtedajší princ už ako deväťročný pricestoval do Československa. Vo veku 11 rokov vystúpil prvýkrát v baletnom predstavení na doskách Národného divadla v Prahe.
Je absolventom pražského konzervatória aj Akadémie múzických umení. V metropole vtedajšieho Československa, ktoré nazýva svojím druhým domovom, žil a študoval 13 rokov až do roku 1975, pripomína TASR.
