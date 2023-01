Kambodžskí experti začali cvičiť ukrajinských odmínovačov

Phnom Penh 16. januára (TASR) - Odborníci v Kambodži cvičia od pondelka 15 ukrajinských odmínovačov, keďže patria v tejto oblasti k najlepším na svete. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Kambodžské centrum odmínovania je vládna agentúra, ktorá dohliada na likvidáciu pozemných mín a nevybuchnutej munície. Týždňový výcvikový program podporuje Japonská medzinárodná agentúra pre spoluprácu.



Ponuku na výcvik predložil kambodžský premiér Hun Sen. Za nezvyčajný krok sa považovalo aj to, že odsúdil inváziu Ruska na Ukrajinu, pretože obvykle sa Kambodža spája s Ruskom a Čínou. Vyhlásil, že "Kambodža je vždy proti každej krajine, ktorá napadne inú krajinu".



Generálny riaditeľ odmínovacieho centra Heng Ratana povedal, že výcvik v Odmínovacom technickom ústave v centrálnej provincii Kampong Chhnang sa bude zameriavať na zneškodňovanie mín pomocou technológií.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v New Yorku vlani v júni uviedla, že ruské míny na Ukrajine "spôsobujú civilné obete a utrpenie, ako aj narušenie produkcie potravín".



"Rusko je jedinou známou stranou konfliktu, ktorá používa zakázané protipechotné míny, pričom protitankové míny používa Rusko aj Ukrajina," uviedla HRW.



Vojna v Kambodži sa skončila koncom 90. rokov 20. storočia a rozsiahle územia boli posiate pozemnými mínami a ďalšou nevybuchnutou muníciou. Neodstránených zostalo štyri až šesť miliónov výbušných zariadení. Za tridsať rokov zabili takmer 20.000 ľudí a približne 45.000 zranili, hoci priemerný ročný počet úmrtí klesol z niekoľkých tisícov na menej než 100.



Kambodžskí odmínovači sa stali jednými z najskúsenejších na svete a pod záštitou OSN teraz robia odmínovacie práce v Afrike a na Blízkom Východe.