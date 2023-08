Kambodžský kráľ vymenoval Hun Senovho syna za nového premiéra

Phnom Penh 7. augusta (TASR) – Kambodžský kráľ vymenoval v pondelok za nového predsedu vlády Hun Maneta, ktorému funkciu po volebnom víťazstve prenechal jeho otec, dlhoročný premiér Hun Sen. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hun Sen, ktorý v Kambodži vládol železnou rukou takmer štyri desaťročia, niekoľko dní po júlových voľbách oznámil, že končí na poste premiéra a moc odovzdáva svojmu najstaršiemu synovi.



Voľby boli všeobecne kritizované ako falošné po tom, ako z nich pre údajný formálny nedostatok vylúčili hlavnú opozičnú stranu. Hun Senova vládnuca strana tak získala 120 zo 125 kresiel v dolnej komore parlamentu.



Kráľ Norodom Sihamoni v pondelok po žiadosti Hun Sena vydal výnos o tom, že vymenoval Hun Maneta za premiéra. Oficiálne mu spolu s jeho kabinetom ešte musí vysloviť dôveru parlament. Hlasovanie stanovili na 22. augusta.



Do novej vlády nastúpia mladí ministri, z ktorých viacerí prevezmú posty uvoľnené svojimi otcami, približuje AFP.



Hun Sen (71) sľubuje, že nebude zasahovať do vlády svojho syna, ubezpečuje však zároveň, že bude ďalej zohrávať dôležitú úlohu v kambodžskej politike.



K moci sa dostal v roku 1985 a pomohol modernizovať krajinu zdevastovanú občianskou vojnou a genocídou. Podľa kritikov však jeho vláda priniesla ničenie životného prostredia, zakorenenú korupciu a odstránenie takmer všetkých politických súperov.



USA, OSN a Európska únia odsúdili minulomesačné voľby, ktoré podľa nich neboli slobodné ani spravodlivé.



Hun Sen to odmietol. Odovzdanie moci, prirovnávané aj k dynastickému nástupníctvu v Severnej Kórei, podľa neho zachová mier a predíde "krviprelievaniu" hroziacemu, ak by sám zomrel pri výkone funkcie.



Hun Manet (45), už roky pripravovaný na post premiéra, je podľa analytikov na politickej scéne stále neotestovaný. Málokto tiež očakáva, že by sa vydal liberálnejšou cestou než jeho otec, hoci študoval v Anglicku a Spojených štátoch. Je členom stáleho výboru vládnucej strany a od roku 2018 veliteľom pozemných síl.



Hun Sen sa po odstúpení stane budúci rok predsedom kambodžského Senátu, a teda aj úradujúcou hlavou štátu v prípade kráľovej neprítomnosti v krajine.