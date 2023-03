Kambodžský premiér Hun Sen varoval pred zahraničným zasahovaním

Phnom Penh 6. marca (TASR) - Kambodžský premiér Hun Sen v pondelok vyhlásil, že nebude tolerovať cudzincov, ktorí ohrozujú mier v krajine. Povedal to iba niekoľko dní po uväznení opozičného politika, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Za žiadnu cenu nebudeme tolerovať, ak niekto bude chcieť zničiť mier v Kambodži," povedal Hun Sen.



Kem Sokha, spoluzakladateľ opozičnej Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP), bol za vlastizradu minulý týždeň odsúdený na 27 rokov. Obvinili ho zo sprisahania a spolupráce s medzinárodnými subjektmi s cieľom zvrhnúť vládu autoritárskeho Hun Sena.



Organizácia Spojených národov (OSN) a Európska únia (EÚ) rozsudok odsúdili; Washington ho označil za "justičný omyl" založený na "vykonštruovanom sprisahaní".



V súvislosti s týmto prípadom a slabou demokraciou v Kambodži pred júlovými voľbami vyjadrili obavy Francúzsko, Austrália a Británia.



Hun Sen varoval cudzincov pred akýmikoľvek krokmi, ktoré by "pod zámienkou ochrany demokracie a ľudských práv" mohli vrátiť krajinu do občianskej vojny.



Podľa premiéra nemenované štáty v roku 1970 podporovali prevrat proti princovi Norodomovi Sihanukovi, čo uvrhlo Kambodžu do občianskej vojny. Hun Senovi kritici tvrdia, že od nástupu k moci v roku 1985 obmedzuje demokratické slobody a využíva súdy na potláčanie opozície.



Vlani boli desiatky kambodžských opozičných predstaviteľov odsúdené za vlastizradu a vo februári bolo "umlčané" jedno z mála nezávislých médií v krajine.



Hun Sen bojoval na strane pročínskych Červených Kmérov, neskôr ich opustil a v roku 1979 pomohol zvrhnúť genocídny režim Pol Pota. Je najdlhšie slúžiacim premiérom na svete.