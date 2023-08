Kambodžský premiér sa ohradil voči kritike volieb bez opozície

Phnom Penh 3. augusta (TASR) - Dlhoročný predseda kambodžskej vlády Hun Sen vo štvrtok odmietol kritiku medzinárodného spoločenstva na margo svojho víťazstva v júlových parlamentných voľbách, ktoré prebehli bez účasti opozície. Obhajoval tiež svoje rozhodnutie prenechať premiérsku funkciu svojmu synovi, informuje agentúra AFP.



Sedemdesiatročný Hun Sen vládne v Kambodži železnou rukou takmer štyri desaťročia. Minulý týždeň však oznámil, že moc odovzdá svojmu synovi Hun Manetovi.



Niektorí kritici tento krok prirovnávajú k dynastickému nástupníctvu v Severnej Kórei.



Hun Senova Kambodžská ľudová strana (CPP) dosiahla víťazstvo v sporných parlamentných voľbách z 23. júla so ziskom vyše 82 percent hlasov. Podľa hodnotenia západných krajín a organizácií na ochranu ľudských práv však voľby v Kambodži neboli slobodné ani spravodlivé.



Kambodžské úrady totiž krátko pred hlasovaním diskvalifikovali z účasti na voľbách hlavnú opozičnú stranu, údajne pre to, že nepredložila dokumenty potrebné pre volebnú registráciu.



Hun Senova CPP si týmto spôsobom zaistila až 120 kresiel v 125-člennej dolnej komore parlamentu.



"Môžem deklarovať, že demokracia v Kambodži zvíťazila," vyhlásil vo štvrtok Hun Sen v prvom povolebnom prejave. Zahraniční kritici, ktorí negatívne hodnotia kambodžské voľby, podľa neho nereprezentujú názor celého medzinárodného spoločenstva.



Naznačil tiež, že hlavná opozičná strana by mala byť rozpustená pre napojenie na prodemokratického politika a ekonóma Sama Rainsyho, ktorý od roku 2015 žije vo francúzskom exile.



Hun Sen (70) v príhovore obhajoval aj rozhodnutie prenechať premiérsku funkciu svojmu synovi. Podľa neho to má predísť krviprelievaniu, ktoré by mohlo hroziť, ak by on sám zomrel počas výkonu funkcie. Poprel tiež správy, že by medzi poprednými členmi jeho strany existovali spory ohľadom nástupníctva Hun Maneta.



Po avizovanom odstúpení z premiérskeho postu sa Hun Sen stane predsedom kambodžského senátu, a teda aj úradujúcou hlavou štátu v prípade kráľovej neprítomnosti v krajine.



Odstupujúci premiér má v úmysle požiadať kambodžského kráľa, aby vymenoval Hun Maneta do funkcie predsedu vlády už budúci pondelok. V novej vláde, o ktorej bude parlament hlasovať 22. augusta, zrejme budú aj viacerí mladší ministri, pričom niektorí z nich prevezmú funkcie po svojich otcoch.



Hun Sen sľubuje, že nebude zasahovať do vládnutia svojho syna. Zároveň však ubezpečuje, že bude ďalej zohrávať dôležitú úlohu v kambodžskej politike.