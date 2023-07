Kambodžský premiér vyzval Ukrajinu, aby nepoužívala kazetovú muníciu

Phnom Penh 9. júla (TASR) - Kambodžský premiér Hun Sen v nedeľu vyzval ukrajinských predstaviteľov, aby nepoužívali kazetovú muníciu, ktorú Ukrajine plánujú dodať Spojené štáty na boj proti ruskej invázii. Urobil tak v súvislosti s následkami vietnamskej i občianskej vojny, ktorým čelí Kambodža dodnes. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Humanitárne organizácie plán USA dodať Kyjevu kazetovú muníciu ostro odsúdili. Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo malých bômb, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov. Ak nevybuchnú, zostávajú hrozbou aj na celé desaťročia.



Ukrajinskí predstavitelia prisľúbili, že kazetovú muníciu od USA použijú len na oslobodzovanie vlastného územia spod ruskej okupácie a nenasadia ju na území Ruska.



"Použitie kazetových bômb v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny by ukrajinských obyvateľov na mnoho rokov uvrhlo do veľkého nebezpečenstva," napísal v príspevku na Twitteri Hun Sen. Odkázal tiež na "bolestivú skúsenosť" s kazetovými bombami, ktoré vo vojne v 70. rokoch minulého storočia v Kambodži použili Spojené štáty.



"Je to už viac ako polstoročie a stále sa nepodarilo zničiť všetky (bomby)... Vyzývam preto amerického prezidenta ako dodávateľa a ukrajinského prezidenta ako prijímateľa, aby kazetovú muníciu nepoužívali, lebo skutočnými obeťami budú obyvatelia Ukrajiny," dodal Hun Sen.



AFP pripomína, že počas vietnamskej vojny v rokoch 1964–1975 Spojené štáty zhodili na Kambodžu a Laos milióny bômb so zámerom zasiahnuť základne komunistov. V Kambodži následne až do roku 1998 prebiehala občianska vojna. Táto ázijská krajina je preto považovaná za jednu z najviac zamínovaných štátov sveta.



Na odmínovacom výcviku v Kambodži sa vlani zúčastnila aj skupina ukrajinských vojakov. Kambodžskí odmínovači totiž patria k najskúsenejším na svete a v uplynulom desaťročí ich bolo pod záštitou OSN vyslaných niekoľko tisíc aj na misie v Afrike i na Blízkom východe.