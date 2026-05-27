Kambodžský súd poslal Číňanov na doživotie za vraždu študenta
Autor TASR
Phnom Pénh 27. mája (TASR) - Kambodžský súd v stredu uložil šiestim Číňanom vo veku 30 až 54 rokov doživotné tresty za vraždu juhokórejského študenta, ku ktorej došlo minulý rok. Podľa tamojších médií ide o členov zločineckej skupiny zapletenej do kybernetických podvodov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kambodžské úrady uviedli, že študenta uniesol a následne mučil zločinecký gang. Jeho telo našli 8. augusta v pick-upe. Pitva preukázala, že zomrel v dôsledku ťažkého mučenia a po celom tele mal viaceré poranenia a modriny.
Prípad vyvolal v Južnej Kórei pobúrenie. Krajina preto následne do Kambodže vyslala špeciálnu jednotku s cieľom posilniť spoluprácu v boji proti nadnárodným podvodným kybernetickým sieťam.
Odborníci v oblasti IT tvrdia, že v Kambodži sa v uplynulých rokoch rozvinula sieť podvodných operácií s obratom niekoľkých miliárd dolárov. Do týchto finančných podvodov sú zapojené tisíce cudzincov. Viacerí z nich sa napríklad zaplietli do kryptopodvodov alebo sa stali obeťami klamstva na internetových zoznamovacích portáloch. Niektoré obete sú však do týchto aktivít nútené zločineckými skupinami. Soul tiež upozornil, že mnohých ľudí lákajú aj na falošné pracovné ponuky s prísľubom vysokých zárobkov.
V októbri Južná Kórea zakázala svojim občanom cestovať do niektorých častí Kambodže vrátane oblasti Bokor v provincii Kampot, kde k spomínanej vražde došlo. Podľa odhadov bolo v tom istom mesiaci do kambodžských podvodov zameraných na potenciálne obete v Južnej Kórei zapojených približne 1000 Juhokórejčanov, uviedol Soul.
