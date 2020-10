Na znečistenom mori pri Kamčatke sa vytvorila obrovská toxická škvrna

Moskva 8. októbra (TASR) - Toxický odpad, ktorý unikol pri ruskom polostrove Kamčatka do mora, spôsobil hromadný úhyn morských živočíchov a utvoril pohyblivú škvrnu, ktorá sa tiahne približne 40 kilometrov pozdĺž tichomorského pobrežia, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



Ďalekovýchodná federálna univerzita (DVFU) so sídlom vo Vladivostoku vyhlásila, že škvrna dosahuje na niektorých miestach šírku 100-300 metrov, je zelenej farby a južne od ruského pobrežia vytvára na morskom povrchu nezvyčajnú penu.



Miestni obyvatelia na prípad upozornili koncom septembra po tom, ako sa surfisti sťažovali, že ich pália oči, a na brehy mora vyplavilo uhynuté tulene, chobotnice či ježovky.



Ruská vetva organizácie Greenpeace situáciu označila za ekologickú katastrofu. Miestne úrady v stredu začali súdny proces vo veci nelegálnej manipulácie s nebezpečnými látkami a znečistenie morského prostredia.



Podľa názoru tamojších analytikov by mohlo ísť o toxický raketový odpad z neďalekej vojenskej základne. Gubernátor Kamčatského kraja Vladimir Solodov vo štvrtok toto vyjadrenie vyvrátil s odvolaním sa na negatívne výsledky laboratórnych testov. Podľa jeho vyjadrení testy nepreukázali prítomnosť raketového paliva v takej miere, aká by bola potrebná na vyhubenie takého veľkého množstva živočíchov.



Solodov zároveň potvrdil, že lekári vyšetrili približne 20 ľudí, pričom ôsmim z nich diagnostikovali treťostupňové popáleniny rohovky.