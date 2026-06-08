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Kamerun odsúdil použitie svojej vlajky na lodi ruskej tieňovej flotily
V čase, keď sa francúzske námorníctvo rozhodlo preveriť oprávnenosť používania kamerunskej vlajky, plavidlo smerovalo z ruského prístavu Murmansk do kamerunského prímorského mesta Limbé.
Autor TASR
Yaoundé 8. júna (TASR) - Kamerun v pondelok dôrazne odsúdil podvodné používanie svojej vlajky tankerom Tagor, patriacim do ruskej tzv. tieňovej flotily, ktorý francúzske úrady zadržali 31. mája pri pobreží Bretónska. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde.
V komuniké odvysielanom štátnym rozhlasom minister dopravy Jean-Ernest Masséna Ngallé Bibéhé uviedol, že dôkladným preverovaním sa potvrdilo, že „uvedené plavidlo sa nenachádza v žiadnom z oficiálnych registrov lodí s oprávnením plávať pod kamerunskou vlajkou“.
Tanker Tagor patriaci do ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy, zadržali viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od pobrežia Bretónska. Od utorka minulého týždňa loď kotví v zálive pri meste Douarnenez v departemente Finistere, kde zostane počas vyšetrovania.
V čase, keď sa francúzske námorníctvo rozhodlo preveriť oprávnenosť používania kamerunskej vlajky, plavidlo smerovalo z ruského prístavu Murmansk do kamerunského prímorského mesta Limbé.
Kamerunský minister ostro odsúdil „podvodné a neoprávnené používanie atribútov kamerunskej štátnej príslušnosti“ a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo „rázne opatrenia proti takýmto praktikám, ktoré sú v tomto odvetví čoraz častejšie“. Podobné vyhlásenia kamerunská vláda zverejnila už vo februári a máji 2026.
Minister zároveň uviedol, že Kamerun pokračuje v procese „očisty a modernizácie svojho lodného registra“.
V komuniké odvysielanom štátnym rozhlasom minister dopravy Jean-Ernest Masséna Ngallé Bibéhé uviedol, že dôkladným preverovaním sa potvrdilo, že „uvedené plavidlo sa nenachádza v žiadnom z oficiálnych registrov lodí s oprávnením plávať pod kamerunskou vlajkou“.
Tanker Tagor patriaci do ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy, zadržali viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od pobrežia Bretónska. Od utorka minulého týždňa loď kotví v zálive pri meste Douarnenez v departemente Finistere, kde zostane počas vyšetrovania.
V čase, keď sa francúzske námorníctvo rozhodlo preveriť oprávnenosť používania kamerunskej vlajky, plavidlo smerovalo z ruského prístavu Murmansk do kamerunského prímorského mesta Limbé.
Kamerunský minister ostro odsúdil „podvodné a neoprávnené používanie atribútov kamerunskej štátnej príslušnosti“ a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo „rázne opatrenia proti takýmto praktikám, ktoré sú v tomto odvetví čoraz častejšie“. Podobné vyhlásenia kamerunská vláda zverejnila už vo februári a máji 2026.
Minister zároveň uviedol, že Kamerun pokračuje v procese „očisty a modernizácie svojho lodného registra“.