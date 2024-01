Kamerun spustil očkovací program detí proti malárii

Yaoundé 22. januára (TASR) - Ako prvá krajina sveta odštartoval Kamerun v pondelok pravidelný očkovací program proti malárii. Vakcínou bude v tejto stredoafrickej krajine tento a budúci rok zaočkovaných približne 250.000 detí. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AP.



"Očkovanie zachráni životy. Poskytne veľkú úľavu rodinám a systému zdravotnej starostlivosti," povedala hlavná programová riaditeľka Aliancie pre vakcíny GAVI Aurélia Nguyenová.



GAVI spolupracuje s ďalšími 20 africkými krajinami, v ktorých by malo byť do roku 2025 zaočkovaných viac ako šesť miliónov detí.



Kamerun dostal prvú z dvoch nedávno schválených vakcín proti malárii, známu aj pod názvom Mosquirix.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) túto očkovaciu látku odobrila na rozsiahle použitie pred dvoma rokmi. Išlo o výsledok pilotného programu v Ghane, Keni a Malawi, kde boli podané od roku 2019 viac ako dva milióny dávok vakcíny s označením RTS,S. Vakcínu vyvinula farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK).



Ďalšia vakcína R21 proti malárii, vyvinutá Oxfordskou univerzitou, by mohla byť uvedená na trh v máji alebo júni, dodala Nguyenová.



Maláriu spôsobuje parazit prenášaný určitými druhmi komárov a podľa údajov WHO na toto ochorenie zomrie každú minútu jedno dieťa do päť rokov. Veľký problém predstavuje aj pre zvyšujúcu sa odolnosť voči liečbe.



V Afrike sa každý rok vyskytne približne 250 miliónov prípadov malárie a umiera na ňu viac ako 600.000 pacientov. Podľa WHO v Afrike evidujú až 95 percent úmrtí spojených s maláriou.