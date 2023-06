Kamerun varuje televízne stanice pred „propagovaním homosexuality“

Douala 14. júna (TASR) - Televíznym kanálom v Kamerune, ktoré vysielajú programy "propagujúce homosexuálne praktiky", hrozí pozastavenie činnosti. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnila kamerunská Rada pre televízne vysielanie (CNC). Varovanie sa týka najmä zahraničných televíznych spoločností vysielajúcich v Kamerune, kde je pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia stále kriminalizovaný.



CNC podľa agentúry AFP neuvádza žiadne konkrétne médiá, ktorých sa jej výhrady týkajú.



Jeden z predstaviteľov CNC, ktorý si želal zostať v anonymite, však agentúru AFP ubezpečil, že "v súčasnosti nejde o tú či onú TV spoločnosť, pretože objem nevhodných programov je príliš veľký na to, aby sme ich všetky vymenovali".



Vo vyhlásení CNC sa uvádza, že scény propagujúce homosexualitu "sa čoraz častejšie vyskytujú v kreslených filmoch určených deťom a mladistvým".



CNC preto vyzvala vysielateľov, aby programy tohto typu okamžite stiahli z ponuky, pretože "porušujú zákony, morálku a zvyky našej krajiny". V opačnom prípade príslušným médiám hrozí pozastavenie činnosti.



V Kamerune, podobne ako v mnohých iných afrických krajinách, je dostupných mnoho zahraničných TV kanálov, a to prostredníctvom predplatného francúzskej skupiny Canal+ a juhoafrickej skupiny DStv alebo niekoľkých ďalších malých súkromných operátorov, ktorí predávajú prístup k zahraničným kanálom cez družicové prijímače.



AFP pripomenula, že deväť členov CNC vymenúva svojím výnosom 90-ročný prezident Paul Biya, ktorý v Kamerune vládne už viac ako 40 rokov.



Kamerun patrí k tým krajinám sveta, kde sa sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestajú, a to odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.



V máji roku 2022 medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch (HRW) odsúdila "násilie a zneužívanie", ktorému sú v Kamerune bežne vystavovaní LGBTI+ ľudia.



"Kriminalizácia homosexuality vytvorila atmosféru, v ktorej Kamerunčania a bezpečnostné zložky môžu beztrestne napádať a zneužívať LGBTI+ osoby," uviedla HRW vo svojom vyhlásení.