Kamerunského magnáta obvinili z účasti na mučení zavraždeného novinára

Yaoundé 4. marca (TASR) - V kauze brutálnej vraždy kamerunského novinára Martineza Zoga bol pre spoluúčasť na jeho mučení obvinený mediálny magnát, ktorý má blízko k viacerým členom vlády tohto afrického štátu. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



K únosu a vražde novinára došlo v januári. Zavraždený, 50-ročný Martinez Zogo, bol manažérom súkromnej rozhlasovej stanice Amplitude FM a moderátorom dennej relácie s názvom Embouteillage (Dopravná zápcha). Keď v nej hovoril o korupcii, často spomínal práve meno magnáta Jeana-Pierra Amougoua Belingu.



Tento magnát, údajne priateľ viacerých ministrov, má podľa AFP podiely v bankovníctve, finančníctve, poisťovníctve a nehnuteľnostiach, ako aj v spoločnosti L'Anecdote, ktorá vlastní denník s rovnakým názvom i niekoľko provládnych televíznych a rozhlasových staníc.



Belinga bol zadržaný 6. februára a v piatok bol predvedený pred vojenský súd v hlavnom meste Yaoundé, ktorý nariadil vziať ho do väzby, uviedol podľa AFP jeho právnik. V sobotu bol jeho mandant obvinený z podielu na mučení novinára. Vznesenie obvinenie pre AFP potvrdil aj nemenovaný zdroj z justície.



Spolu s Belingom bolo obvinených aj niekoľko ďalších osôb vrátane Maxima Eko Eka, šéfa kamerunskej kontrarozviedky, a jeho námestníka, podplukovníka Justina Danwého.



Rozhlasová stanica RFI v sobotu poukázala na to, že pokiaľ ide o obvinenie z vraždy, po mesiacoch predbežného vyšetrovania, mnohých zatknutiach a vypočutiach nebol z tohto trestného činu zatiaľ obvinený nikto.



RFI to označuje za "veľkú záhadu", pretože sa zdá, že justícia je na najlepšej ceste súdiť spolupáchateľov, ale nie objednávateľov. Vyšetrovanie je pritom takmer ukončené a súdny proces by sa mal začať o šesť mesiacov.



Zogo bol unesený 17. januára spred policajnej stanice na predmestí hlavného mesta Yaoundé. Jeho zohavené telo sa našlo o päť dní neskôr. Len niekoľko dní pred svojou vraždou rozprával vo vysielaní o hrozbách, ktoré pre svoju prácu dostáva.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) už krátko po novinárovej vražde uviedla, že Belinga by mohol byť považovaný za podozrivého z vraždy — vychádzala pritom z písomných svedectiev vypočúvaných osôb. Podľa RSF je do kauzy priamo zapletený jeden z ministrov a ďalší členovia vlády o nej mohli byť informovaní.



Index slobody tlače vypracúvaný každoročne RSF zaraďuje Kamerun na 118. miesto zo 180 krajín. Tamojšia vláda trvá na tom, že Kamerun je "právny štát, v ktorom je zaručená sloboda vrátane slobody tlače".