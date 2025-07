Kamerunský prezident Biya oznámil opätovnú kandidatúru

Yaoundé 14. júla (TASR) — Prezident Kamerunu Paul Biya, ktorý má 92 rokov, plánuje opäť kandidovať v októbrových voľbách hlavy štátu. Biya to oznámil v nedeľu prostredníctvom platformy X, informovali agentúry AFP a Reuters.



„Kandidujem v prezidentských voľbách 12. októbra 2025. Uisťujem vás, že moje odhodlanie slúžiť vám zodpovedá naliehavosti výziev, pred ktorými stojíme. To najlepšie ešte len príde,“ uviedol prezident.



Toto oznámenie ukončilo mesiace špekulácií o jeho zdravotnom stave. Posilnila ich aj skutočnosť, že Biya sa minulý rok 42 dní neobjavil na verejnosti. Vlani sa objavili aj fámy o jeho smrti, ktoré vláda verejne poprela.



Biya je najstaršou úradujúcou hlavou štátu na svete. K moci sa dostal v roku 1982 po tom, čo jeho predchodca Ahmadou Ahidjo odstúpil. Vďaka tomu je druhým prezidentom Kamerunu od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Predtým od roku 1975 pôsobil ako predseda vlády.



Niekoľko jeho dlhoročných podporovateľov sa však v posledných mesiacoch od neho dištancovalo a dvaja z nich – bývalý minister práce Issa Tchiroma Bakary a expremiér Bello Bouba Maigari – oznámili vlastnú kandidatúru za opozičné strany.



Kandidatúry je možné podávať do 21. júla.



Biyova vláda bola opakovane obviňovaná z korupcie. Od novembra 2016 začali prevažne anglicky hovoriace oblasti na severozápade a juhozápade krajiny požadovať pokračovanie používania anglického jazyka v školách a na súdoch. V dôsledku protestov bolo množstvo ľudí zabitých alebo uväznených. V septembri 2017 začali separatisti partizánsku vojnu za nezávislosť anglofónnych oblastí a vytvorenie federálnej republiky Ambazónia.



Kamerunom tiež otriasajú násilnosti páchané príslušníkmi teroristickej skupiny Boko Haram, ktorá vznikla v susednej Nigérii.



Biya vyhral voľby v roku 2018 so ziskom viac ako 71 percentami hlasov. Voľby však boli pre zlú bezpečnostnú situáciu poznačené nízkou účasťou.