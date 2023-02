Kamil Bortniczuk: Olympiádu v Paríži by mohlo bojkotovať 40 krajín

Varšava 3. februára (TASR) - Až 40 krajín by mohlo bojkotovať budúcoročné olympijské hry v Paríži v reakcii na vyjadrenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o možnej účasti športovcov z Ruska a Bieloruska pod neutrálnou vlajkou. Povedal to v piatok poľský minister športu a cestovného ruchu Kamil Bortniczuk. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



"Som presvedčený, že na budúci týždeň prijme 40 krajín veľmi rozhodné a jasné stanovisko proti štartu Rusov a Bielorusov na olympiáde," povedal Bortniczuk.



Bortniczuk a jeho rezortní partneri z pobaltských krajín vo štvrtok spoločnom vyhlásení vyjadrili nesúhlas s možnou účasťou ruských a bieloruských športovcov. "Toto úsilie pod závojom neutrality legitimuje politické rozhodnutia a rozšírenú propagandu oboch týchto krajín (Ruska a Bieloruska)," uviedla štvorica ministrov v písomnom vyhlásení. Poľsko a tri pobaltské štáty tiež medzinárodné športové organizácie požiadali, aby zakázali športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť aj na ďalších športových podujatiach počas vojny na Ukrajine.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa prostredníctvom sociálnej siete tejto štvorici krajín poďakoval za ich zásadný postoj. "Pokus MOV vrátiť športovcov z Ruska a Bieloruska na olympiádu je legitimizovanie zločineckej agresie voči Ukrajine," napísal.



Medzinárodný olympijský výbor minulý týždeň oznámil, že je prístupný myšlienke, aby sa ruskí a bieloruskí športovci zúčastnili na Letných olympijských hrách 2024 v Paríži "pod neutrálnou vlajkou" a že im umožní súťažiť v kvalifikačných súťažiach. Ukrajina oznámila, že by v takom prípade hry bojkotovala, píše BBC.



MOV však uviedol, že bojkot je porušením olympijskej charty, takéto protesty v minulosti svoje politické ciele nedosiahli.